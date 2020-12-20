مسيرة في سلا تثمن الانتصار المغربي في الصحراء

تتواصل المسيرات الاحتفالية الشعبية باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية، إذ شهدت مدينة سلا، بعد عصر السبت، مسيرة جابت عددا من شوارع المدينة، وردد المشاركون فيها شعارات مثمنة للانتصار الدبلوماسي المغربي في معركة الدفاع عن وحدته الترابية.

المسيرة التي دعا إليها اتحاد جمعيات حي الرحمة للتنمية، شهدت حضورا مكثفا من أبناء ومدينة سلا، حاملين وملتحفين الأعلام الوطنية، ومرددين للأغاني الوطنية مثل “العيون عينيا”، وشعارات عبروا فيها عن دعمهم للقرارات التي يتخذها المغرب من أجل إنهاء النزاع المفتعل في الصحراء وطي الملف بشكل نهائي.

المسيرة انطلقت من أمام الدائرة الحضرية الانبعاث وجابت شارع علي بن أبي طالب، قبل أن ينعطف المشاركون في اتجاه شارع مولاي رشيد، وصولا إلى الملحقة الإدارية النسيم، وطيلة المسار الذي قطعته المسيرة لم تتوقف الأهازيج والهتافات والشعارات المحتفية بقرار اعتراف الإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء.

محمد الضاوي، رئيس اتحاد جمعيات حي الرحمة للتنمية، قال، في تصريح لهسبريس، إن المسيرة الاحتفالية “مرت في أجواء جد رائعة وفي جو من المسؤولية والوطنية، للتعبير عن دعمنا للدبلوماسية المغربية”.

وأضاف أن النسيج الجمعوي المشارك في المسيرة “كان في المستوى وفاق الحضور توقعاتنا، إذ لم ينحصر الحضور على الجمعيات الموجودة في حي الرحمة، بل شاركت جمعيات من أحياء مختلفة بمدينة سلا”، لافتا إلى أن المسيرة تميزت أيضا بالحضور النسوي المكثف.

وبالإضافة إلى التعبير عن دعم قرارات المملكة في قضية الصحراء المغربية، وجه المشاركون في المسيرة تحية إلى القوات المسلحة المرابطة في الصحراء، وإلى كل الجنود الذين يسهرون على الدفاع عن سيادة المغرب وعن وحدته الترابية، معتبرين أن قرار اعتراف الإدارة الأمريكية بالسيادة الشاملة للمغرب على صحرائه يعد تاريخيا.

ويعتزم اتحاد جمعيات حي الرحمة مواكبة زخم التطورات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، بالقيام بأنشطة أخرى للتحسيس بضرورة دعم المسار الذي تسير فيه قضية الوحدة الترابية، إذ يعتزم القيام برحلة إلى معبر الكركرات الحدودي وإلى مناطق أخرى في الأقاليم الصحراوية.