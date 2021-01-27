مشاريع تهيئة الداخلة

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تعليقات الزوار2
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22:16
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21:50
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أقراص طبية خاصة بالإجهاض تجر شابة إلى القضاء
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13:17
الأمن يوقف متورطا في النصب والاحتيال والشعوذة
مشاء وتبرك الله عين الحسود فيها عود شوحدين غادي طرطقلهم شي عرق مساكن بغو يطل علا محيط الأطلسي هههه سيرو حلموا شيشويا
التهيئة العمرانية بمواصفات اليوم تخصص غربي محض. المسلمون برعوا في بناء المدن الإسلامية العريقة، أما المدن المعاصرة فمن مصلحتنا أن نعهد بوضع تصور لهندستها للاوروبيين و الأمريكان حتى لا نزيد في حجم الكوارث العمرانية و المعمارية المسجلة بكل ربوع الوطن.