مشاريع فلاحية في الرحامنة

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار73
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
20:13
حكم جديد بالحبس النافذ على الناشط "الطاوجني"
-
19:54
وزراء الخارجية العرب يرفضون انتهاك حقوق فلسطين
-
19:12
عدد ملقحي كورونا يتجاوز 550 ألف شخص
-
18:53
بوريطة يحذر من مخاطر تقسيم البلدان العربية
-
18:25
أخنوش يطلق مشاريع فلاحية بالحوز والرحامنة
-
17:33
رئيس المولودية يصرف بعض مستحقات اللاعبين
-
16:22
الاصطدام بسيارة للشرطة يسقط مطلوبا للعدالة
-
15:14
شبكة تعلن عن نتائج "الجائزة الوطنية للقراءة"
-
14:29
ضبط مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية بالرباط
-
14:08
منظمة نقابية تستعجل رفع حالة الطوارئ الصحية
-
13:55
منتخب المحليين يصل إلى الرباط حاملا كأس إفريقيا
-
13:00
بروز مغربي في تشكيلة بطولة "الشان" المثالية
كل التحية و التقدير للسيد عزيز أخنوش رغم محاولات الحاسدين تدنيس سمعتك فقد حققت منجزات للمغرب كانت رائعة .يكفي أن الإنتاج الفلاحي تضاعف و فاق كل التصورات سدد الله خطاك . أنت مغربي أصيل .كل العز و الفخرلك
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير
وزارة الفلاحة قايمة بواجبها على احسن وجه والفضل راجع لحنكة سيد الوزير كنشكروه على العمل ديالو الذؤوب في اجاد الحلول المنطقية
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب
Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد الوزير دائم الحركة و التواصل عن قرب مع المواطن من اجل بناء مخططات ناجحة
في الوقت الذي وجدت فيه دول كبرى صعوبات حقيقية في توفير المواد الاساسية لمواطنيها استطاع المغرب ضمان الامن الغذاىي بفضل مخطط المغرب الأخضر
الحمد لله الفلاحة المغربية برهنت على الجدية ديالها فالعمل ادليل هده المشاريع الفلاحية المهمة
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
وزير الفلاحة هو الوزير الوحيد الذي يشتغل بضميره و يهتم بالمصلحة العامة،
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات المغاربة و يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكذلك الدولية
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
الفلاحة بمرور السنوات تعرف تطورا وازدهارت كبيرا ودالك راجع لوزارة الفلاحة لكدير مجهودات باش تكون فالمستوى المطلوب وترفع بهدا القطاع الحيوي وتزيد به لقدام بالفعل اصبح القطاع الفلاحي بالمغرب ينافس ويتصدر المراتب الاولى عبر العالم لهدا كنتقدم لوزارة الفلاحة كامل الشكر والتقدير على المجهودات لكتستحق الوسام عليها
وزارة الفلاحة أثبتت أن شعبها من أولوياتها ، فعلا عامله جهدها و كتر .. وفرات لينا جميع الحاجيات الأساسية و زيادة على ذلك الاثمنه جد منااسبه و في متناول الجميع .. الشكر قليله فحقكم ، نفتخر بكم
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير
وزارة الفلاحة تواصل مسلسل التٲلق والتميز، في الحقيقة السيد اخنوش، من ٲنجح الوزراء وٲكثرهم عملا، برااافو
ليس بالغريب على وزارة الفلاحة انها كدير مجهود جبارة باش تزيد بهدا القطاع القدام والان فهاد الازمة برهنت على دلك وبينات على انها قد المسؤولية وقايمة بالواجب ديالها على احسن وجه من هنا كنتقدم للشكر لوزارة الفلاحة سيرات الضروف ومتتبع الاوضاع وقايمة بمجهودات باش ميكون حتى شي خلل شكرا لهم
فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق
وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر
السيد وزير الفلاحة رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق،
استراتيجية المخطط الاخضر ساهم في تطوير الفلاحة المغربية وتضهر نتائجه في ضل هده الجائحة من هنا نستنتج ان القطاع الفلاحي ببلادنا في الطريق الصحيح
تبارك الله على السيد وزير الفلاحة فهو عودنا دائما على ديناميته، ونحن ابناء سوس نثق في قدرته على مواكبة المشاريع
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
وزارة الفلاحة قادرة على تجاوز العراقيل التي تلاحق هدا القطاع لانها تقوم بمجهودات جبارة ولم تأتر فيها الضروف الراهنة ونحن على تقة بان تواصل النجاح في تطويره وتحسينه لان هده الفترة الصعبة ليست الا تحدي من اجل مستقبل زاهر لبلادنا نتمنى التوفيق لها
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين و الاصغاء اليهم
المسؤولية هي العمل و المعقول، هي القرب من المواطنين و العمل المتواصل.. و هي ببساطة الطريق المستقيم.. و الصدق مع الشعب هي اغراس اغراس
الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
على ماكنشوف كنضن بلي وزارة الفلاحة خدامة بنيتها ودايرة المجهود ديالها باش تزيد بهاد القطاع القدام
بالاخص فهاد الضروف سواء الوبائية او المناخية صراحة تستحق التقدير برافو
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد الوزير عزيز أخنوش قد أعطى الكثير للقطاع الفلاحي و خير دليل على ذلك استطاع بلادنا تحقيق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا و توالي سنوات الجفاف خاصة في ثلاث سنوات الاخيرة
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة الحمدلله الخير كاين فالسوق و الفضل كيرجع لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
لفضل وكل الفضل راجع للوزارة المعنية لكتبهرنا كل مرة بالجدية ديالها فالعمل حيت اصبج هدا القطاع يحتل المراتب الاولى عالميا ونمودج يحتدى به
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
السيد وزير الفلاحة يصول ويجول المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا للاجابة عن هموم المواطنين تحية لهذا الوزير الكفء
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
موفقين انشاء الله خير الفلاحة المغربية في تطور ملحوض وهدا راجع لكفاءة وزارة الفلاحة لبرهنت على الجدية دايلها وخدمات باش تخلي هاد القطاع في احسن احواله لانه قطاع مهم ويعول عليه في رفع الاقتصاد المغربي
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
صراحة المغرب في هد الجائحة ترجلو معنا ناس د الفلاحة نقص من الاثمنة التي كانت من قبل توفير جميع المواد الغدائية
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. بالتوفيق
السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه والسبب يرجع للوزير الكفء الموجود على رأسها فهو يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير
كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع
عرف قطاع الفلاحة تطورا ملحوظا لكونها تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة
القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي
مشكورة وزارة الفلاحة على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين
هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه
عرفت وزارة الفلاحة قفزة نوعية من خلال برامجها في هذا النطاق من أجل تطوير قطاع الفلاحة بالمغرب
نشكر وزارة الفلاحة على مساندتها الفلاحين الصغار و المتوسطين.
Nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés. Bon courage pour la suite
La ministère de l agriculture fait un grand effort pour améliorer ce domaine au niveau national
Nous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort faite pour donner une valeur à l agriculture au Maroc
نتمنى كل التوفيق لهذه الوزارة التي فعلا اوصلت صيت هذا القطاع للعالمية
وزارة الفلاحة في إطار مشاريعها في المجال تحقق نتائج عامة تخدم مصلحة الفلاحين