مشاريع فلاحية في الرحامنة

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‫تعليقات الزوار

73
  • حمزة الروداني
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:32

    كل التحية و التقدير للسيد عزيز أخنوش رغم محاولات الحاسدين تدنيس سمعتك فقد حققت منجزات للمغرب كانت رائعة .يكفي أن الإنتاج الفلاحي تضاعف و فاق كل التصورات سدد الله خطاك . أنت مغربي أصيل .كل العز و الفخرلك

    -2
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  • radia
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:32

    الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير

    -1
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  • هشام
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:32

    كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير

    -2
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  • احلام
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:33

    وزارة الفلاحة قايمة بواجبها على احسن وجه والفضل راجع لحنكة سيد الوزير كنشكروه على العمل ديالو الذؤوب في اجاد الحلول المنطقية

    -1
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  • عبد العالي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:33

    مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة

    -1
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  • Najwa
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:33

    من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب

    -1
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  • MOhamed
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:33

    Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur

    0
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  • ayiub
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:33

    أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء

    -1
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  • الصحراوي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:33

    لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد الوزير دائم الحركة و التواصل عن قرب مع المواطن من اجل بناء مخططات ناجحة

    -1
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  • Sana
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:33

    في الوقت الذي وجدت فيه دول كبرى صعوبات حقيقية في توفير المواد الاساسية لمواطنيها استطاع المغرب ضمان الامن الغذاىي بفضل مخطط المغرب الأخضر

    -1
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  • اسماء
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:34

    الحمد لله الفلاحة المغربية برهنت على الجدية ديالها فالعمل ادليل هده المشاريع الفلاحية المهمة

    -1
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  • Houria
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:34

    Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux

    -1
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  • sana
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:34

    لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .

    -1
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  • ايوب
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:34

    وزير الفلاحة هو الوزير الوحيد الذي يشتغل بضميره و يهتم بالمصلحة العامة،

    -1
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  • Rabia
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:34

    يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين

    -1
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  • عبد القادر
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:34

    السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات المغاربة و يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكذلك الدولية

    -1
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  • Saida
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:34

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل

    -1
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  • سومية
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:35

    الفلاحة بمرور السنوات تعرف تطورا وازدهارت كبيرا ودالك راجع لوزارة الفلاحة لكدير مجهودات باش تكون فالمستوى المطلوب وترفع بهدا القطاع الحيوي وتزيد به لقدام بالفعل اصبح القطاع الفلاحي بالمغرب ينافس ويتصدر المراتب الاولى عبر العالم لهدا كنتقدم لوزارة الفلاحة كامل الشكر والتقدير على المجهودات لكتستحق الوسام عليها

    -1
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  • Fatine
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:35

    وزارة الفلاحة أثبتت أن شعبها من أولوياتها ، فعلا عامله جهدها و كتر .. وفرات لينا جميع الحاجيات الأساسية و زيادة على ذلك الاثمنه جد منااسبه و في متناول الجميع .. الشكر قليله فحقكم ، نفتخر بكم

    -1
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  • Walid
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:35

    كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير

    -1
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  • محمد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:35

    وزارة الفلاحة تواصل مسلسل التٲلق والتميز، في الحقيقة السيد اخنوش، من ٲنجح الوزراء وٲكثرهم عملا، برااافو

    -1
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  • امير
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:35

    ليس بالغريب على وزارة الفلاحة انها كدير مجهود جبارة باش تزيد بهدا القطاع القدام والان فهاد الازمة برهنت على دلك وبينات على انها قد المسؤولية وقايمة بالواجب ديالها على احسن وجه من هنا كنتقدم للشكر لوزارة الفلاحة سيرات الضروف ومتتبع الاوضاع وقايمة بمجهودات باش ميكون حتى شي خلل شكرا لهم

    -1
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  • said
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:35

    فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق

    -1
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  • Halim
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:35

    وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية

    -1
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  • MALika
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:35

    وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر

    -1
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  • سهيل
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:36

    السيد وزير الفلاحة رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق،

    0
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  • احمد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:36

    استراتيجية المخطط الاخضر ساهم في تطوير الفلاحة المغربية وتضهر نتائجه في ضل هده الجائحة من هنا نستنتج ان القطاع الفلاحي ببلادنا في الطريق الصحيح

    0
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  • سوسي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:36

    تبارك الله على السيد وزير الفلاحة فهو عودنا دائما على ديناميته، ونحن ابناء سوس نثق في قدرته على مواكبة المشاريع

    0
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  • حسن
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:36

    القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    0
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  • laila
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:36

    المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.

    0
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  • Salma
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:36

    المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض

    0
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  • Kaoutar
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:36

    السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار

    0
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  • حميد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:36

    وزارة الفلاحة قادرة على تجاوز العراقيل التي تلاحق هدا القطاع لانها تقوم بمجهودات جبارة ولم تأتر فيها الضروف الراهنة ونحن على تقة بان تواصل النجاح في تطويره وتحسينه لان هده الفترة الصعبة ليست الا تحدي من اجل مستقبل زاهر لبلادنا نتمنى التوفيق لها

    0
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  • العربي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37

    كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين و الاصغاء اليهم

    0
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  • زكرياء
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37

    المسؤولية هي العمل و المعقول، هي القرب من المواطنين و العمل المتواصل.. و هي ببساطة الطريق المستقيم.. و الصدق مع الشعب هي اغراس اغراس

    0
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  • mohmed
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37

    الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره

    0
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  • Houda
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37

    الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.

    0
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  • رشيدة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37

    على ماكنشوف كنضن بلي وزارة الفلاحة خدامة بنيتها ودايرة المجهود ديالها باش تزيد بهاد القطاع القدام
    بالاخص فهاد الضروف سواء الوبائية او المناخية صراحة تستحق التقدير برافو

    0
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  • الحسين
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37

    لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد الوزير عزيز أخنوش قد أعطى الكثير للقطاع الفلاحي و خير دليل على ذلك استطاع بلادنا تحقيق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا و توالي سنوات الجفاف خاصة في ثلاث سنوات الاخيرة

    0
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  • sadouane
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37

    مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة الحمدلله الخير كاين فالسوق و الفضل كيرجع لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا

    0
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  • ابراهيم
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37

    الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي

    0
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  • rania
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:37

    وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية

    0
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  • كريم
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:38

    لفضل وكل الفضل راجع للوزارة المعنية لكتبهرنا كل مرة بالجدية ديالها فالعمل حيت اصبج هدا القطاع يحتل المراتب الاولى عالميا ونمودج يحتدى به

    0
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  • Khalid
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:38

    كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية

    0
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  • سهام
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:38

    السيد وزير الفلاحة يصول ويجول المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا للاجابة عن هموم المواطنين تحية لهذا الوزير الكفء

    0
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  • KHALid
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:38

    De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert

    0
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  • safa
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:38

    وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد

    0
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  • ابراهيم
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:38

    موفقين انشاء الله خير الفلاحة المغربية في تطور ملحوض وهدا راجع لكفاءة وزارة الفلاحة لبرهنت على الجدية دايلها وخدمات باش تخلي هاد القطاع في احسن احواله لانه قطاع مهم ويعول عليه في رفع الاقتصاد المغربي

    0
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  • امين
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:39

    الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل

    0
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  • FAtiha
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:39

    n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs

    0
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  • soud
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:39

    صراحة المغرب في هد الجائحة ترجلو معنا ناس د الفلاحة نقص من الاثمنة التي كانت من قبل توفير جميع المواد الغدائية

    0
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  • مريم
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:39

    الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. بالتوفيق

    0
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  • نادية
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:40

    السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته

    0
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  • القادري
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:40

    وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه والسبب يرجع للوزير الكفء الموجود على رأسها فهو يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد

    0
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  • نجوى
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:41

    مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته

    0
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  • مريم
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:42

    بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية

    0
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  • محمد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:43

    السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب

    0
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  • احمد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:43

    تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي

    0
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  • الهام
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:44

    الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي

    0
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  • حميد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:45

    وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها

    0
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  • طارق
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:46

    السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير

    0
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  • خالد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:46

    كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع

    0
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  • Mariam
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:46

    عرف قطاع الفلاحة تطورا ملحوظا لكونها تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة

    0
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  • فريد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:47

    القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي

    0
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  • Halma
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:47

    مشكورة وزارة الفلاحة على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين

    0
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  • Salma
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:47

    هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه

    0
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  • Najla
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:48

    عرفت وزارة الفلاحة قفزة نوعية من خلال برامجها في هذا النطاق من أجل تطوير قطاع الفلاحة بالمغرب

    0
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  • Laila
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:49

    نشكر وزارة الفلاحة على مساندتها الفلاحين الصغار و المتوسطين.

    0
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  • Amine
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:50

    Nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés. Bon courage pour la suite

    0
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  • Nassim
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:51

    La ministère de l agriculture fait un grand effort pour améliorer ce domaine au niveau national

    0
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  • Hamza
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:51

    Nous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort faite pour donner une valeur à l agriculture au Maroc

    0
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  • Youssef
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:52

    نتمنى كل التوفيق لهذه الوزارة التي فعلا اوصلت صيت هذا القطاع للعالمية

    0
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  • Chouaib
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 20:53

    وزارة الفلاحة في إطار مشاريعها في المجال تحقق نتائج عامة تخدم مصلحة الفلاحين

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