مشاكل حمد الله والنصر السعودي تمتد إلى "تويتر"

قام الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، بإلغاء متابعة حساب صفوان السويكت، رئيس “الفريق الأصفر”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتأتي خطوة عبد الرزاق حمد الله كمؤشر جديد على مشاكله مع النصر، بعدما كانت تقارير سعودية قد أكدت أمس السبت أن اللاعب المغربي طالب بفسخ عقده.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن علاقة الدولي المغربي بفريقه شهدت “فتورا”، منذ عودته من إجازته الأخيرة يناير الماضي؛ مما دفع اللاعب إلى المطالبة بفسخ عقده.

وقوبل طلب مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، المعتزل دوليا، بالرفض من إدارة النادي، حيث تدخل بعض مسؤوليه من أجل ثني اللاعب عن قراره، تضيف المصادر نفسها.