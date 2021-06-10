مشروع أوروبي يضخ 2,4 ملايير سنتيم في نظام التكوين المهني بالمغرب

بعد ثلاث سنوات من العمل، أُسدل الستار على مشروع “كفاءات للجميع”، الذي أطلق في شهر غشت سنة 2017، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تجويد نظام التكوين المهني المغربي وتمكين الشباب المستفيدين منه من تكوين متلائم مع الحاجيات من أجل إدماج مهني ذي جودة.
وبلغ الغلاف المالي المرصود لمشروع “كفاءات للجميع”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، 2.4 مليارات سنتيم. وتم إطلاق المشروع من طرف المجلس الثقافي البريطاني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بالشراكة مع قطاع التكوين المهني بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويندرج مشروع “كفاءات للجميع” ضمن الإستراتيجية الجديدة للمغرب للنهوض بقطاع التكوين المهني، والتي انطلقت بعد خطاب الملك محمد السادس سنة 2015 بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه إلى تغيير النظرة السلبية إزاء التكوين المهني، حيث يرفض بعض المواطنين التوجه إليه؛ لأنهم يتصورون أنه ملجأ لمن لم ينجحوا في دراستهم.
واستهدف المشروع المذكور كلا من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق، حيث تم إنشاء شبكة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ضمّت مختلف المتدخلين في قطاع التكوين المهني، بهدف إقامة الروابط الهادفة إلى تيسير تبادل المعلومات حول العرض التكويني بين مختلف الهيئات والمؤسسات.
وبالرغم من أن إطلاق مشروع “كفاءات للجميع” تزامن مع جائحة فيروس “كورونا”، فإنه نجح في مساعدة 200 مستفيد في وضعية هشاشة على إيجاد عمل أو إنشاء مقاولة صغيرة أو تعاونية، أو الحصول على صفة المقاول الذاتي. كما أسهم المشروع في بناء قدرات 11 جمعية، من خلال تقديم مواكبة شخصية لأكثر من 500 مستفيد ومستفيدة في وضعية هشاشة.
وأكد سعيد توني رايلي، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، أن مشروع “كفاءات للجميع” ينسجم مع خارطة طريق النهوض بالتكوين المهني، والنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب.
وأضاف أن البرنامج يؤسس لمقاربة جهوية جديدة تتجاوب بشكل أقوى مع متطلبات التكوين المهني، مع التركيز على تحسين قابلية التشغيل والتنمية الاقتصادية”، مبرزا أن تنمية الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي جُعلا في موقع الصدارة كمحوريْن أساسيين للمشروع.
من جهته، قال سيمون مارتن، السفير البريطاني بالمغرب، في الحفل الختامي لمشروع “كفاءات للجميع”، المنعقد صباح الخميس بالرباط، إن هذا المشروع سيكون خارطة طريق لما يمكن التعاطي به مع ما بعد جائحة فيروس “كورونا”، خاصة بالنسبة إلى المستفيدين منه.
عرفات عثمون، الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، أورد أن مشروع “كفاءات للجميع” يأتي في سياق يعمل فيه المغرب على تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة، التي يضعها في قلْب النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن هذا المشروع يرمي إلى المساهمة في الإدماج في سوق الشغل بما يخدم ربح رهان التنمية.
اي تكوين مهني في اوربا اليوم ؟ واش الاحلام و الاستيلاب؟ التقنيات و العلوم و الابحاث و الصناعات هي اليوم في اسيا و ربما ما تزال في امريكا و اما اوربا فهي سياحية خدماتية و لا يمكن للمغرب التعويل عليها في هذا المجال بل ان ما تقدمه هو فقط لفرملة تنمية المغرب و تطوره كما حدث مع بلدان اسيا و تعاونها مع امريكا…و اما اوربا فتجاوزها التاريخ و الزمن و الشيخوخة و لا يخر حقا يرجى منها و ينبغي الالتفات الى جهات اخرى …واش اوربا غارقة تنحط و تغرق و نحن في المغرب تابعينها و التبعية تعني الشلل و انعدام الحرية و المبادرة الخ الخ…نصيحة: لا نريد تعاون و مضى زمن الاعجاب و الاستيلاب و تركيا مثلا و الهند و باكستان على سبيل المثال تصنع كيرا من الاشياء التي نحتاجها الخ
واش المغرب ما عندوش الثروات ؟؟؟ كنشوف غير اوروبا لكتعطينا الملايير واش حنا ما عدناش الملايير ؟؟؟ فين هي فلوس الغاز الذهب الصيد البحري الزنك النحاس البترول الفلاحة الفضة المعادن التي لا تعد ولا تحصى فلوس الفوسفات ووووووو؟؟؟؟
أكدها لي أستاذ للتكوين المهني منذ زمن، كل البرامج و التمويلات الاوروبية للتكوين المهني و الجامعات المغربية الهدف منها هو استخباراتي تجسسي بالاساس،فهم يريدون معرفة كل ما وصلته التقنية في المركبات الجامعية و المهنية وهدفهم ايضا فرملة اي تقدم تكنولوجي ان تمت ملاحظته في احدى هاته المركبات بطرق ملتوية..
لا نريد اموالا من أروبا ماعندنا يكفينا، ومايجب فعله هو أن نوضفه توضيفا صحيحا وبارك من السرقة وعلى المسؤلين النضر حولهم فيما يحدث لبلدنا
معرفتش واش نقول “شكرا” لاسبانيا و الاتحاد الاوروبي على هاد المبادرة الجميلة ولا نقوليه غير بلاش رجعوا لينا سبتة و مليلية. ثم اين هو الشريك الاول للمغرب “فرنسا” التي نتحدث لغتها في المغرب لمذا لا تعترف بالصحراء المغربية و تقدم موقف واضح مثل اسبانيا العدو. ايضا لمذا اسرائيل تستمر بالسكوت او عدم الاكثرات لمشاكلنا السياسية رغم اننا اعترفنا بها و وقفنا معها في وقت صعب تمر به الدولة اليهودية و اعترافنا بها هو طوق نجاة في حين يحاصرها حزب الله و حماس و ايران و تركيا. عاش سيدنا و عاش بوريطة نحن معك رغم الادانة الاوروبية
كيف سيسثثمر المبلغ ؟وماهي نتائجه ؟وهل سيحاسب احد،ان حدث تقصير ؟؟؟؟؟ اسئلة ..لست متفائلا
هل بالامكان وضع مخططات حكومية بتصور صفر عاطل عن العمل بالمغرب؟ سارد نيابة على الحكومة و اقول للمغاربة بالممكن تحقيقه بحكم ظروف العمل و الاحتكاك عن قرب مع المواطنين و أقرب الحلول هو الاستثمار في بناء و تجهيز مراكز التكوين المهني و المعاهد التطبيقية و الانفتاح على الخواص و تكثيف الحملات الاشهارية لتحبيب التكوين المهني لدي فئات واسعة من الاسر و الشباب بل و تسهيل الولوج اليها دون شروط مسبقة ولو تعلق الامر بالسن القانونية هذا من جهة و من جهة أخرى لابد من خلق انسجام بين التعليم و اكتساب المهن منذ التاسعة إعدادي كتوجه عام و اكاد اجزم ان معاهد التكوين المهني بالمغرب كانت من الطلاءع في العالم العربي من تكوين خيرة الاطر الفنية في المجال الصناعي و التقني و الفلاحي و الحرفي بل ستجد الفئة الواسعة الحديثة التخرج غير عاطلة عن العمل و نريد من الاسر تشجيع أبناءهم عن الولوج للمعاهد ضمانا لاكتساب التعليم النافع عوض الالتحاق بجامعات لا تنجب الا العطالة الطويلة و الانتظار لافق غامض المرامي و الاهداف.
و هكذا يتم ضخ أموال طائلة للاوروبيين في مشاريع داخل المغرب .
و لنا تجربة كبيرة في استعمال ” الاموال الاوروبية ” استعمالا يليق بالمشاريع التي تُخصص لها .
فكم من مشروع مغربي اتضح سوء تدبيره ( الامثلة كثيرة ) .
ناهيك عن المشاريع الاوروبية التي عادة ما تُستعمل أموالها ( أو جزء مهم منها ) في غير محلها .
و ما دمنا نعتمد عليهم فنحن تحت رحمتهم .
Union européenne veut faire des investissements dans le Maroc c’est bien continuer