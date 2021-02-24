مشروع تربوي يصون حقوق الأطفال في طاطا

انطلقت بمدينة طاطا أشغال مشروع “أطفالنا مستقبلنا”، الذي يشرف على تنظيمه منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومركز الاستماع بيت المواطن الممول من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

المشروع، الذي ينتظر أن يستمر طيلة شهر مارس المقبل، هو عبارة عن برنامج سنوي يهدف إلى التحسيس بأهمية حقوق الطفل والتعريف بالاتفاقية الدولية المتعلقة بها من خلال تكوين الأطر التربوية ومنسقي نوادي المؤسسات التعليمية والتنشئة الاجتماعية وتوعيتهم في الجانب المتعلق بآليات النهوض والحماية الخاصة بحقوق الطفل.

ويهدف “أطفال مستقبلنا”، وفق مبارك أوتشرافت، منسق منتدى إفوس بطاطا، إلى تعزيز وتقوية التدخلات لحماية الأطفال ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية بالإقليم والسعي نحو خلق آلية محلية للرصد والتتبع، إضافة إلى تقديم المؤازرة والدعم الاجتماعي والنفسي والمواكبة المادية والمعنوية لأسر الضحايا، فضلا عن تشجيع خلايا الإنصات بالمؤسسات والهيئات المدنية.

وأوضح أوتشرافت، في تصريح لهسبريس، أن البرنامج يروم تنظيم 20 لقاء مع المسؤولين المحليين بإقليم طاطا، وتكوين 60 إطارا تربويا بالمؤسسات المستهدفة، وتأطير 400 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة، وإحداث 20 خلية للإنصات ومنصة إلكترونية لتتبع حالات العنف والاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال بالإقليم.

وأشار منسق منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن اللقاء الأول من البرنامج استهدف تلاميذ وتلميذات الثانويتين التأهيليتين الجديدة وعلال بن عبد الله، عبر 8 ورشات تحسيسية تمحورت حول تعزيز الثقافة الحقوقية من خلال التعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وآليات تدبير النزاعات ومحاربة العنف بالوسط المدرسي.