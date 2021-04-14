مشروع جديد يحتضن أكبر ضاية صناعية بالبيضاء

وضعت سلطات إقليم النواصر بجهة الدار البيضاء، بشراكة مع الوكالة الحضرية للعاصمة الإقتصادية للمملكة اللمسات الأخيرة للشروع في تشييد مشروع بيئي وترفيهي بمنطقة النواصر، يحتضن أكبر ضاية صناعية بالعاصمة الاقتصادية.
وقدمت الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء ومؤسسة “نوفاك”، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الخطوط العريضة للمشروع أمام كبار المسؤولين في منطقة النواصر، والذي سيشيد على مساحة تتجاوز 26 هكتارا.
المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس، كشفت عن تخصيص غلاف مالي يتراوح ما بين 136 مليون درهم و173.2 مليون درهم، لإنشاء منتزه طبيعي يضم ثلاث ضايات مائية؛ من ضمنها اثنتان صناعيتان، إلى جانب تجهيزات رياضية من الجيل الجديد.
ووضعت الجهات المشرفة على دراسة المشروع وإخراجه إلى أرض الواقع مجموعة من السيناريوهات تقوم على المساحة الإجمالية التي سيقام فوقها المشروع.
وأوصت اللجنة المكلفة بالمشروع بتخصيص مبلغ 136 مليون درهم بالنسبة إلى السيناريو الذي يقوم على تشييد هذا المنتزه الطبيعي على مساحة ثمانية هكتارات؛ فيما أوصت بتخصيص 173.2 مليون درهم فيما يخص السيناريو الثاني، الذي يقوم على اقتناء عقار إضافي مجاور للمشروع تبلغ مساحته 18 هكتارات بمبلغ 27.7 مليون درهم.
وسيعتمد على المشروع على مجموعة من المعايير والممارسات الجيدة في المجال البيئي، من خلال اعتماد نظام ذكي للإنارة العمومية، عبر توظيف إضاءة منخفضة التكلفة تشتغل بالطاقة الشمسية.
وسيجهز المشروع بمسارات للراجلين الراغبين في ممارسة رياضة المشي أو الجري، إلى جانب تشييد قنطرة خشبية فوق الضاية الكبرى، إلى جانب فضاء للألعاب مخصص للأطفال.
السلام عليكم والله لإنها مشاريع تثلج الصدر و ما أحوجنا إلى مثل هذه المنتزهات في بلدنا الحبيب ليس فقط مدينة كبيرة كالدارالبيضاء ولكن اما لا معظم مدننا ولكن دائما السؤال مطروح هل تلك القلة من الشعب ومع الأسف الغير الواعية ستتركها بسلام ولن يقع لها مثل ما وقع لتلك الحافلات
اللهم ثقف ووعي شعبنا وأجعله ممن يضرب بهم المثل
وكل عام وأنتم بالف خير
و من أين سيأتي الماء ؟ و من أين سيأتي الماء ؟ و من أين سيأتي الماء ؟
للاسف واخا مع التقدم العلمي والتكنولوجي الا ان الدار البيضاء فيها ازمة السكن والشوماج فحبذا لو كان بالامكان تدشين او انجاز معامل او مايساعد الساكنة من الاختناق !!!؟؟؟ وحتى ايلى خرج هذ المشروع للوجود يجب الحفظ عليه كمتنفس وياربي يكون مجانا مع احترام الملك العام
الأحياء السكنية المهمشة في الدار البيضاءهي أولى بهذه الأموال التي ستصرف من أجل ضاية التي ستصبح في مابعد مجرد مرجة نتنة. بلا فائدة هذا هو العبث بالمال والتبدير.
رجاء من المسؤولين النظر بعين الرحمة في ضاية عوا و العديد من الضايات الأيكولوجية الممتازة التي ماتت أو تلفظ أنفاسها الأخيرة.
علينا الحفاظ و المحافظة عليها.
17 مليار فيها ضاية أو ممر الراجلين أو قنطرة فوق الضاية أو فضاء لألعاب الأطفال؟
واقيلا قليلة 17 مليار!
اللهم إن هذا منكر
أين هي سلطات مدينة الدار البيضاء من مشروع حديقة عين السبع الذي بدأ منذ حوالي اربع سنوات كفى من نهب أموال الشعب تحي غطاء مشاريع وهمية طبعا بلد الزريبة القانون يطبق فقط على الفقراء و المواطنين الأحرار و كل من كان ضد النظام المخزني .
قالو آش خاصك أ العريان قالو الخاتم أ مولاي !!! أزقة و شوارع الدار البيضاء مملوءة بالحفر و الازبال ،بالاضافة الى فوضى الباعة المتجولين ، و المتسولين ووووووو ، في حين أن المسؤولين يفكرون في منتزه يكلف ملايين الدراهم !!! أظن أن مشروع مثل يتطلب وسائل نقل في المستوى و طرقات تطمئن لها النفوس للذهاب الى المنتزه .
أأكد بأن فكرة جهنمية لصاحبها ، أنه عليه ان يذهب إلى قطر أو أسكتلندا ، الجهل و الأفراط يأدي إلى ما لا تحمد عقباه ، أضافها على عبقرية الإنجازات الباكورية للطاقة و القمر ،
سنرى عاقبة المشروع . فقد سبق أن صرفت أموال في ” ضاية اصطناعية ” بمدينة تمارة. و هي الان حفرة واسعة للازبال. ( حزب العدالة و ….)
و غدا لناظره قريب.
أرى أن هذه المشاريع ترفيهية و من الكمليات ما أحوجنا إليها لو كانت الساكنة في ٱزدهار ورفاهية. فكروا في تهيئة المجال المحيط للساكنة و ٱبحتوا عن رفه السكان في قوته و محيطه ليس بمشاريع لا تمس ما يطمح إليه المخططون بتخطيطهم في واد ربما ٱمتياز لهم أو لأشياء أخرى والساكنة بطموح ٱخر في ٱخر. ٱنزلوا من أبراجكم يا مسؤولين الشعب دوما و ابدا و ٱستمعوا لتبضهم و ٱخرجوها مشاريع ليس بنزول مؤقت زمن الإستقطاب .الساكنة أولى بفاءض مالي مؤسساتها بمشاريع تمس طموخها ولكم واسع النظر..
رغم كل المشاكل يشرفني أن أكون مغربي.
خطوة بخطوة و إنشاء الله في يوم من الأيام سنصبح نلقب بنورويج إفريقيا، فلما لا ؟ النورويج تقع في أقصى شمال غرب أوروبا و المغرب يقع في أقصى شمال غرب إفريقيا.
النورويج بلد جبلي و يطل على المحيط الأطلسي و المغرب كدالك جبلي و يطل على المحيط الأطلسي.
النوريوج فيه نظام ملكي والمغرب فيه نظام ملكي
ينقصنا فقط البيترول و الغاز و لاكن يمكننا تعويض هدا بالطاقة الشمسية.
قد يقول البعض أنني أتهكم، و الله إنني جاد و أريد الخير لهذا الوطن الدي ضحى عبر التاريخ و يستحق أن ينهض لكي تنهض أفريقيا من ورائه.
في نفس الوقت جارتنا التي تدعي الأخوة و الإسلام تطرد المغاربة من مزارعهم.
لا حول و لا قوة إلا بالله.
لماذا لا تنجز مشاريع مثل هذا في المدن الداخلية التي ليس لها بحر .تحسن البيئة وتنقذ الآلاف من التنقل إلى المدن الساحلية
يقول المثل .حتى كتشبع الكرش عاد كتقول لراس غني
this project is similar to boardwalk in myrtle beach south carolina’s,i think people are going to like it especially if they have security to keep the place safe and clean so no vandalism or neglect happens, people need places like these , inside casablanca in need of the same , good work.i love Morocco
مشروع كهذا في منطقة النواصر لا تفيد ساكنة الدار البيضاء. لم لا يفكر المسؤولون في ضاية الحي الحسني الثي هي اولا طبيعية وثانيا مهملة الى حد انها مليئة بالازبال ومحل انتشار ”الناموس” الذي يودي ساكنة المنطقة ؟ فضاية الحي الحسني التي هي بجوار المشروع الكبير Casa Finance City يمكن ان تكون مكملة لهذا المشروع وإلا ستكون سببا في هروب المستثمرين والساكنة الراقية المنتضرة في حي المطار…
A bon entendeur, Salut !
فيما يخص السيناريو الثاني، الذي يقوم على اقتناء عقار إضافي مجاور للمشروع تبلغ مساحته 18 هكتارات بمبلغ 27.7 مليون درهم.
بحالي الهكتار ب 154 مليون. رقم خبالي وصفقة رابحة لكلا الطرفين. احنا في اولاد سعيد سطات كاي الهكتار ليميفوتش 12 مليون
ياسادة الكرام واش هد الناس كيفكرو ولالا راه الماء غالي اغلى من البترول وهما باغين يديرو ضاية اصطناعية وفينهوا الماء منين غدين يجيبوه من الاحسن يفرقوه علينا راه ليديك وشركات اخرى قهرونا بالفواتير اتقوا الله في انفسكم وكفا ضحكا على الذقون