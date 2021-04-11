مشروع "روابط" يكرّس المشاركة المواطنة للشباب

ناقشت الندوة الختامية المنظمة من لدن مركز روابط للدراسات والأبحاث الرقمية والعالم الافتراضي، مساء الأحد، موضوع “تعزيز المشاركة المواطنة للشباب رافعة للتنمية المجالية وتعزيز المساواة بين الجنسين”؛ وهي الندوة المندرجة ضمن أشغال مشروع “دورات تكوينية مخصصة لتزويد وتقوية مهارات الشباب في الديمقراطية التشاركية والعالمي الرقمي وكيفية الربط بينهما”.

وقال سعيد لمعلم، رئيس المركز سالف الذكر، في مستهل الندوة، إن “هذا المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز الالتزام المواطناتي لدى الشباب المنتمين إلى مدينة الناظور بجهة الشرق، قصد تطوير قدراتهم التي من شأنها ضمان مشاركتهم الفعالة في مسارات صنع القرار، وكذلك تكريس المشاركة المواطنة للشباب، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في تتبع الشؤون العامة، وتعزيز قدراتهم في مجال التواصل الرقمي للتعاطي مع مختلف القضايا المتعلقة بالشأن المحلي”.

وضمن أشغال الندوة، قال مصطفى قريشي، أستاذ القانون الإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، في مداخلته، إن “مبدأ المساواة دعامة أساسية في منظومة حقوق الإنسان. وينبغي أن ينسحب هذا المبدأ الحقوقي على جميع الفئات، والعمل على فسح المجال أمام إسهام الشباب في الدفاع عن هذه الحقوق”.

وأبرز قريشي “أن مبدأ المساواة يستهدف أساسا رفع جميع الفوارق ذات الارتباط بما هو عقدي أو جغرافي أو جنسي، وتفعيل ذلك ينبغي أن يكون ضمن مشروع مجتمعي تساهم في تكريسه جميع الأطراف وعلى رأسها الشباب”.

ومن جهته، اعتبر عماد أبركان، الباحث في القانون وعلم الإدارة، في مداخلته، أن “الديمقراطية التشاركية هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، والحديث عن مبدإ المساواة المندرج ضمن هذا الموضوع هو حديث قديم يعود إلى عصر النهضة مع الجهود الفكرية المصاحبة لكتابات قاسم أمين وغيره”…

وشدد المتحدث على ضرورة تكوين منطلق فكري أساسي لتناول هذا الموضوع بأصالة لدى الشباب الباحثين بعيدا عن التبعية وتكرار ما يقال؛ وذلك بـ”ربط هذا الموضوع براهنيته الواقعية”.

وتناول رضوان لمصرف، رئيس منتدى بدائل المتوسط، في مداخلته ضمن هذه الندوة، موضوع المشاركة المواطنة للشباب من زاوية فكرية، مؤكدا على ضرورة إدماج هؤلاء الشباب عن طريق الثقافة.

كما دعا رئيس منتدى بدائل المتوسط إلى “تهيئة تكتل شبابي ثقافي وتأسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، قصد توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية للبلاد”.