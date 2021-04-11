أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • نوفل
    الأحد 11 أبريل 2021 - 10:38

    فقط سيتي فوت و الى متى سيتى رياضية أخرى. الملاعب الدولية التي سرفت عليها الملايير لم تعد تصلح لشيء مع كورونا…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حمزة
    الأحد 11 أبريل 2021 - 10:40

    كاع المشاريع و البرامج التنموية كلها غير فالدار البضاء الرباط قنيطرة طنجة مراكش اكادير ، شي الراشيدسة تنغير ورزازات خنيفرة بني ملال وجدة الناظور مكناس والوا كيبالي معا الوقت ناس هد المناطق ايخويو و يرجعو اسكنو فيهوم

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يوسف
    الأحد 11 أبريل 2021 - 10:44

    طبعا في هذه المرافق الرياضية الاستثمارية لا وجود لكورونا الكل في امان هنا ونروج لهذا، اما المساجد فهي محضن الفيروس وتشكل خطر على صحتنا ونروج له لاقناع الناس،بالله عليكم أين المنطق إما كلشي يحل اما الاغلاق التام.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rachid
    الأحد 11 أبريل 2021 - 10:48

    اتمنى ان تكون سيتي فوت المغرب وتعم كل مدن المملكة

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مشروع "سيتي فوت" بالبيضاء
الأحد 11 أبريل 2021 - 10:19 4

مشروع "سيتي فوت" بالبيضاء

صوت وصورة
وزير الفلاحة في تافراوت
الأحد 11 أبريل 2021 - 09:10 34

وزير الفلاحة في تافراوت

صوت وصورة
جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية
السبت 10 أبريل 2021 - 20:57 3

جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية

صوت وصورة
غرق في شاطئ الجديدة
السبت 10 أبريل 2021 - 19:16 9

غرق في شاطئ الجديدة

صوت وصورة
جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية
السبت 10 أبريل 2021 - 17:41 6

جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية

صوت وصورة
إقامات مارينا أبي رقراق
الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:13 11

إقامات مارينا أبي رقراق