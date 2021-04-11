مشروع "سيتي فوت" بالبيضاء

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تعليقات الزوار4
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فقط سيتي فوت و الى متى سيتى رياضية أخرى. الملاعب الدولية التي سرفت عليها الملايير لم تعد تصلح لشيء مع كورونا…
كاع المشاريع و البرامج التنموية كلها غير فالدار البضاء الرباط قنيطرة طنجة مراكش اكادير ، شي الراشيدسة تنغير ورزازات خنيفرة بني ملال وجدة الناظور مكناس والوا كيبالي معا الوقت ناس هد المناطق ايخويو و يرجعو اسكنو فيهوم
طبعا في هذه المرافق الرياضية الاستثمارية لا وجود لكورونا الكل في امان هنا ونروج لهذا، اما المساجد فهي محضن الفيروس وتشكل خطر على صحتنا ونروج له لاقناع الناس،بالله عليكم أين المنطق إما كلشي يحل اما الاغلاق التام.
اتمنى ان تكون سيتي فوت المغرب وتعم كل مدن المملكة