مشروع قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية يضيق الخناق على الفساد

يرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون جديد يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، التي ستكون تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكشفت مسودة مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أن من بين أهم مقتضيات المشروع تتبع ثروة القضاة، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، بتقدير ثرواتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتشير المادة 12 من مشروع القانون، الذي اطلعت عليه هسبريس، إلى أنه يمكن للمفتشية العامة، في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
وقال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن إعداد هذا المشروع يندرج في سياق “استكمال البنيات الأساسية للسلطة القضائية بالمغرب، وتمكينها من الآليات القانونية الكفيلة بضمان النزاهة والشفافية والحكامة والنجاعة في تدبير المرفق القضائي”.
ويهدف نص المشروع، وفق المذكرة التقديمية لوزير العدل، إلى “تعزيز الثقة والمصداقية في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة الحق والقانون والرافعة الأساسية للتنمية”.
وتنص مضامين المشروع على أنه يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بالمكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة.
ويعهد إلى المفتشية العامة أيضاً القيام بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية. وتتم الأبحاث والتحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهما المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.
ويمنح نص المشروع صلاحيات واسعة للمفتشين المكلفين بالأبحاث والتحريات، ومن بينها الحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال. ولا يمكن مواجهة المفتشين، بمناسبة القيام بمهامهم، بالسر المهني من طرف إدارات الدولة والمؤسسات، عامة كانت أو خاصة.
ويبتغي المشروع كذلك تحديد كيفية تأليف المفتشية العامة وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكول إليها، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي، أو في المجال التأديبي، والحقوق المقررة لفائدة أعضاء المفتشية والواجبات المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها مهامها.
ما لم تفعل جميع القوانين على المستوى الإجرائي فلا ثقة في إصدار القوانين فما أكثر القوانين حين تعدها ولكنها في التطبيق قليل
اغلب القضاة يخلون بواجباتهم المهنية مقابل مصالحهم الشخصية c trop tard معظمهم اصبح من ضمن الاغنياء يجب تطبيق من اين لك هذا
ملي البرلمان رفض يصادق على قانون الإثراء غير المشروع….أؤكد على غير المشروع…و هانية. واش باقي شي أمل باش يتحارب الفساد
لكن القانون الذي يحارب الاثراء غير المشروع ظل مجمدا في عهد وزير العدل الحالي والوزير السابق…
يعني كبار المسؤولين والبرلمانيون ومسيرو المؤسسات العمومية الكبرى والجماعات المحلية ومختلف المجالس لا عليهم أن يكنزوا وينهبوا ولا أحد يسأل عن مصدر ثرواتهم لأن القانون جمد منذ 2016م من قبل من يعنيهم النهب والاثراء غير المشروع
بادرة طيبة، لتخليق هذا المرفق العام الذي ينخره الفساد، ولتأكيد حسن النية يجب أن يمتد جرد الممتلكات بالإضافة للزوجة او الزوج والأبناء جميع أفراد العائلة من أب وأم والاخوة والاعمام والعمات والاخوال والخالات وأبناء العمومة والاصهار لان من له سوء النية قادر على فعل ما يعجز عنه الشيطان
يجب أن يكون التفتيش شاملاً الوزراء و البرلمانيين و الوُلات و عُمال الأقاليم و العملات و كذا موظفي المناصب العُليا و رؤساء الجماعات المحلية…….
الواقع شيء و موضوعكم شيء آخر.
سنرى مدا صحة هدا المشروع
و ماذا عن فساد الطبقة السياسية ألم يحن الوقت لإخراج قانون الثراء الغير مشروع
حبذا لو تم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص على القضاء قبل جميع القطاعات الأخرى حتى يتسنى للقضاء فرض القانون على الجميع .والمطلوب من المجلس الاعلا للقضاء تكوين لجان خاصة مهمتها فحص جميع الملفات والتقارير المحررة من الجلسات قبل صدور الحكم في أية قظية من القضايا المطروحة ..ربما بهذه الطريقة يتم محاربة التلاعبات أن كانت هناك شبهات من التلاعب …. إنني وإتق من نزاهة القضات لكن لرفع كل لبس لابد من تشكيل لجان المراقبة وأعادت النظر حول ملفات الجلسات ..لأنه لايوصف بالكمال إلا الله جلا في علاه .
الفساد : وننطلق من “كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته لندرك ونعلم وتطمئن قلوبنا أن الحق في العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة حق طبيعي وقرار دستوري ،إذن لماذا حب الأنا والاستغناء بالطرق الغير الشرعية وانتهاك حقوق الآخرين . كان من الأجدر أن نكون مجتمعا مثاليا وخير امة أخرجت للناس بفضل تعاليم ديننا الحنيف ،لماذا الزور والظلم وانتهاك حرمة المظلومين والاستبداد والقهر والحركة، لماذا مجتمعنا يقاس بالمال والممتلكات ولا يقاس بالفضيلة وعزة النفس ومدى الاستقامة وقضاء مآرب المحتاجين دون سمسرة ولا زبونية لماذا لا نكون وطنيين مواطنين مخلصين لديننا ووطننا ولولاة أمرنا، وتبقى الاجراءات المتخذة نبراسا منيرا في كهف الفساد وتحية تقديرية لمن ساهم من بعيد أو قريب في صياغة هذه الإجراءات
إذا تم تمرير هذا القانون وتم تطبيقه بحسن نية دون فساد من تلقاء نفسه ، فهو خطوة في الاتجاه الصحيح. كان من المفترض أن يحدث هذا قبل ستين عامًا. لقد حدث الكثير من المظالم خلال الستين عامًا الماضية. يجب سن قوانين للعدول وقوانين بشأن الشهود المزيفين الذين يتصرفون كشهود في قضايا متعددة في السنة. أصبح شهود المحكمة مهنة