مشروع قانون "زراعة الكيف" يدفع بنكيران إلى التمرد على "الإخوان"

مستغلّا النّقاش الدائر حاليا في المغرب بشأن تقنين زراعة “الكيف” في قبائل جبالة والرّيف، يحاول عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، زيادة الضّغط على قيادة الحزب بإشهاره ورقة الاستقالة في حال المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب، وهو ما يخلق متاعب إضافية للقيادة الحالية، التي تسعى إلى إخراج القانون المثير للجدل إلى حيّز الوجود.
ويسعى بنكيران إلى قيادة الغاضبين من توجه فريق الحزب داخل البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون “الكيف”، إذ يعتبر أن تقنين زراعة نبتة القنب الهندي ليس حلا، وأن “ادعاء إنهاء المتابعة القضائية في حق الناشطين في هذه الزراعة مجرد أوهام يروجها البعض”، موضحا أنه “بالرجوع إلى الدراسات فإنه ليس هناك يقين بالاستعمالات المنفعية لهذه النبتة”.
ولم يكن قرار بنكيران معارضة توجه الحكومة المصادقة على قانون الكيف “مفاجئا”، لكن تمرد الأمين العام السابق على القيادة الحزبية الحالية، ووصوله حد إشهار “ورقة الاستقالة” من الحزب بسبب هذا المشروع، يطرح عدة تساؤلات بشأن طبيعة وخلفيات تلويحه بالانسحاب من التنظيم.
ويرفض بنكيران فتح نقاش تقنين “الكيف”، مبرزا أن دعاوى تقنين زراعة القنب الهندي “دمار للأمة بكاملها وخطر لفكر انفصالي لا قدر الله”، مشددا على أن هذه الأصوات هي “شرعنة للمخدرات ودمار مبيّت لأمة بكاملها”.
وخاض القيادي الإسلامي ذاته معارك انتخابية “حامية الوطيس” ضدّ غريمه السابق في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، الذي كان يدعو إلى فتح نقاش “الكيف” وإخراج قانون القنب الهندي.
وفي مهرجان انتخابي له عام 2015، تساءل بنكيران: “هل يمكن أن تنمى مناطق جبالة والريف بالكيف؟ على العكس ستتسع رقعة المخدرات وستكثر الجرائم والفوضى في المجتمع المغربي”، مبرزا أن “الكيف فيه دمار مبيت لأمة بكاملها وخطر لفكر انفصالي لا قدر الله”.
ويرى المحلل السياسي إلياس الموساوي أن “موقف الذي صدر عن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران غير مبرر بالمطلق، وغير مبني على أي أساس علمي أو أخلاقي كما حاول أن يوصله إلى شريحته الانتخابية التي تزعزعت بعد انخراط قيادة الحزب الإسلام في التطبيع مع إسرائيل”.
وأوضح الموساوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “مشروع تقنين زراعة نبتة ‘الكيف’ كان واضحا في التعابير والمصطلحات التي صيغ بها، فالهدف العريض منه كما هو موضح في ثنايا مواده كان في حدود زراعة هذه النبتة وفق الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج المواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وهو ما يجعل موقف بنكيران ضعيفا جدا ولا يستحق كل هذا الجدل”.
ومن خلال هذا الرفض، يقول الموساوي، “يحاول بنكيران أن يوجه مجموعة من الرسائل إلى بيته الداخلي المهتز وخصومه الذين يرون أن حقبته انتهت إلى غير رجعة”، وزاد: “وبالنسبة إلى شركائه في الحزب وقاعدته الانتخابية فبنكيران يحاول دائما أن يظهر بمظهر الموجه الأمين، فكلما زاغ الحزب عن المسار يتدخل بنصائحه وإرشاداته لإرجاع القطار الذي انحرف عن المسار إلى سكته الصحيحة، في علاقة أشبه ما تكون بالعلاقة التي تجمع بين الشيخ والمريد، وفي ضرب صارخ للمؤسسات”.
“أما بالنسبة للرسائل التي يحاول بعثها إلى خصومه السياسيين فهي تتمحور حول المرجعية الإسلامية للحزب”، يورد الموساوي، مضيفا أنه “بعد انخراط وزرائه في مسار أجرأة التطبيع مع إسرائيل، اتهم الحزب بالتخلي عن مرجعيته ومبادئه التي دافع عنها منذ تأسيسه، وأراد أن يجعل من هذا الموضوع، الذي يراه أنه محرما شرعا، قناة لإعادة رسم الخطوط الحمراء”، وزاد: “الرسالة هنا واضحة: حتى وإن كان سعد الدين العثماني هو رئيس الحكومة فإن الكلمة العليا داخل الحزب مازالت من استئثاري، فكما وضعت لكم عراقيل أثناء مناقشة القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بإمكاني أيضا عرقلة هذا القانون الذي لطالما عارضته أثناء تواجدي على رأس الحكومة”.
وقال الموساوي إنه “من الواضح أن هذا الأمر له علاقة وطيدة بالاستحقاقات الانتخابية، فالرجل أراد أن يقدم نفسه على أنه هو الشخص المثالي القادر على قيادة سفينة الحزب والحكومة في الولاية المقبلة، وأن الحزب لم ينسلخ عن مبادئه ومرجعيته؛ وهي رسالة موجهة أكثر إلى المشككين في قاعدة الحزب الانتخابية، خصوصا بعد موجة الاستقالات التي عرفها التنظيم الإسلامي في الأشهر الأخيرة بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل”.
هذا من هواة ركوب الأمواج و العزف على أوتار المشاعر. محترف الإستمالة.
لكن خراجاته أصبحت مكشوفة، عاقو بيك !!
إن لم تستحي فافعل ما شئت
سير ابنكيران ..تتكمش صلاحيتك انتهت وكذلك حزبك المشؤوم. .إلى مزبلة التاريخ. ..تريد الركوب على الكيف للعودة…للمناصب. ..الله ياخد فيك الحق يا حقير
حينما كنت رئيسا للحكومة حاربت الكيف وعوضت الفلاحين فأصبحت ظروفهم المادية و المعيشية جد ممتازة ولكن بعد طردك من الحكومة اصابهم الفقر والفاقة فعادوا إلى زراعة الكيف. الله يلعن اللي مايحشم. خرجاتك وهرطاقاتك ومحاولاتك الركوب على أي موجة هي للاثارة فقط بعد أن انتهيت سياسيا وحتى انسانيا.
ادا كان س بن كيران يهدد بالانسحاب من حزبه ومعارضة الجميع فعليه اولا التنازل عن تقاعه الكبير 7 ملايين التي يتبرع بها بدون حق مستغلا عطف صاحب الجلالة ثم يخرج ليتنمر علينا الا يعلم بان هذه القوانيين التي يعارضها هي تكملة لمسار قررات الامم المتحدة التي قررت بان نبتة الكيف يمكن استعمالها في مجالات اخرى كالطب
أرى أنه يجب على قيادة العدالة والتنمية -إن كانت حكيمة- استغلال الفرصة للتخلص من الحمل الزائد بالمصادقة على تقنين القنب الهندي.
والله لاتسحي من نفسك استعمال القنب الهندي في المجال الطبي حرام و90000درهم شهريا بدون وجه حق ومن مال الشعب حلال حسبنا الله و ونعم الوكيل فيك انت ومناصريك(البطاطية).دمرتم البلاد والعباد.الله يرفع عنا بلاءكم.الذي سبق كورونا وسيستمر وراءها .
الحشاشين لن يهدأ لهم بال حتى يفسدوا البلاد والعباد…
دائما يدافعون على ما يفسد ولا يصلح بدعاوى مختلفة, فمرة بالعلاقات الرضائية, ومرة بالاستعمالات الطبية, ومرة بالتوحش الذكوري… ومرة باتهام الآخرين بعدم الديموقراطية… ومرة بحقوق الإنسان…
وهذا كله دسٌّ للسم في العسل!؟
لقد ضغطوا على هذا الحزب بكل الوسائل لتمرير كل المصائب على الشعب المغربي, وذلك حتى يظهروا هم بالمدافعين على حقوق الحشاشين والمغتصبين والذكوريين والمثليين… ويظهر الحزب الحكومي بأنه هو المتعنث والذي يقف في مصالح الشعب…
بينما تُمرر عليه كل أنواع الظلم على الشعب المغربي…
فليفهم الفاهمون!
نعم الرجل أنت. أراد الله لك الخير واخرجك من السياسة . ففيها الكثير من النجاسة. كل التقدير والاحترام لك ولمواقف كثيرة ..
لا يختلف إثنان أن مداخيل الكيف والحشيش حرام
لكن مداخيل الريع وتقاعد البرلمانيين والجمع بين المناصب حلال. يا له من زمان
ليس الكيف وحده مخدر الاقراص اخطر من الكيف الخمور كدلك حتى التبغ يجب منعوه
تخيلو فقط من يتكلم يمثلك ثروة ويتقاضى 9 ملايين في شهر وهو متقاعد وينام 24 ساعة وهو مرتاح البال
دبا غي فهمنا ايهما اشد حرمة اكل اموال الناس بالباطل و هو سحت ام الكيف الذي يعتبر من الاعشاب التي قد تنفع وقد تضر حسب اختيارات كل شخص و هو مسؤول عن اختياراته كما اختاركم قطيعكم
زعيم حزب البيالكة وقيدوم الدبخشيين يخال أن الكيف سوف يباع قبيطات كما القزبر والمعدنوس بالسويقات والمارشيات متناسيا أن أكبر أفيون تبوقنا به هو شعاراتكم الجوفاء ودموع تماسيحكم التي أغرقت الزرع والضرع وسياساتكم الرعناء التي أدخلتنا في متاهات لا زلنا نترنح دائخين منها كالفئران المرشوشة بمبيدات قاتلة كالتي أذقتمونا منها.
حسبنا الله فيكم وفي حوارييكم ومن يصفق لكم.
التقاعد و الريع أكثر أهمية من زراعة الكيف
هناك قضايا اهم من الكيف كالأمن والفساد واصلاح وترميم القضاء والصحه والتعليم والاسكان .. الخ .. الخ
غريب امر هذا الحزب الحاكم. .. أمور كثيرة عندهم حﻻل وامور اخرى حﻻل… المشروبات الخمرية والكحول اخطر بكثير ﻻ كنها تباع وتستورد وتصدر…! بل الغريب ان الميزانية تنتعش بمداخيلها وهكذا يتم دفع رواتب الحزب الحاكم ومعاش السمين لكبيرهم الذي علمهم السحر… كما ان الحزب. .. اعترف بالتطبيع مع إسرائيل بل ساند وبرر وافتى….. واﻻن يمطرون ويرعدون ﻻجل تقنين نبتة الكيف… !! هل هذا من باب خالف تعرف أو لرد الصاع صاعين .. اما صرحة الشعب ﻻ يهمكم وﻻ حتى تحسون به … اما اﻻسﻻم وتعاليمه السمحاء ﻻتمثلونه ﻻ من قريب ولا من بعيد. وتبقى مسألة المصالح الشخصية والحزبية الضيقية اعمت ابصاركم وافئدتكم ..وكثر تطبيلكم وتزميركم وتهليلكم … وما تخادعون اﻻ انفسكم ….
سبحان الله،عندما كان الكيف يزرع ويستعمل بطريقة غير قانونية كنتم تلتزمون الصمت،وعندما تم التفكير في تقنينه شرعتم افواهكم
الما و الشطابة حتا القاع لبحر،روووول
ما ساء بنكيران ليس مشروع قانون تقنين زراعة الكيف وتسويقه بل لما لم يتصل به احد كما كان عند استئناف العلاقات مع اسرائيل وهذا ما صرح هو بعظمة لسانه في إحدى خرجاته وهذا لم يستسغه واعتبره انتقاصا منه ولهذا هو كلما أحس بأنه نتجاوز يخرج ليبتزالدولة بأسلوبه المعهود .الذئب حلال الذئب حرام⚠️
اعتقد و من باب الدموقراطية ان تبحث لك عن مكان مريح في شمال المغرب او جنوبه بما انك تعبث و اشتغلت رئيس للحكومة و خرجت بتقاعد غث و سمين ،الكيف يا بن كييران نبثثة حبى الله بها المغرب ولو استتمرث في الصيدلة سيكون للمغرب شان كبير لان منافعها كثييرة و بالمناسبة نريد اغلاق ثقب من جهة الشرق طالما ياتي منه الشرگري ليعكر صفو جلستنا فل نكم عقلاء و لنترك هذا الوطن لشباب يسيروه بدل عجزائز لا يتنازلون عن الكراسي
متى عارضت الأحزاب المغربية ام الوزارات .وهي وزارة الداخلية في قراراتها وافلحت لن تجدوا ذالك.
وزارة الداخلية المغربية هي الدولة العميقة
كل ما تريده أن يكون سيكون رغم أنف الأحزاب ومنها حزب المصباح.
مادا يريد مسيلمة الكداب . هل تريد تقاعدا أخر. المغاربة كلهم عاقوا بك حثى المهاجرين
اللهم الكيف ولا حزب النذالة و التحريف.
بن كيران و جماعتو أخطر من أخطر المخدرات
كان على المغرب تقنين زراعة الكيف منذ أمد بعيد لما في ذلك من أرباح ذات أبعاد متعددة،وعلى السيد بنكيران ان يعتكف بتقاعده ،أما الخرجات الشعبوية فلن تجدي نفعا،وينطبق عليه مقولة «رآه شمتك،رآه عرفتك»
بدات خرجاتك هذه الايام متتابعة ولا تنطلي على احد .. تتدخل حتى في شؤون العلماء والاطباء الذين لم يروا حرجا في تقنين نبتة الكيف شرط استعمالها في امور طبية تعود بالنفع على الإنسانية!!! هناك دول متقدمة في هذا المجال تستعمله كدواء اوتبنيج المريظ بامور محدودة!!!! لذا اقول لك من الاحسن ان تستريح وتريح العباد من هاته الخرجات البهلوانيةالغير محسوبة العواقب …..!!!! انتهى عهدك وانتهى الكلام!!!!