مشروع قانون "زراعة الكيف" يعزل "البيجيدي"

رفض حزب العدالة والتنمية وضع تعديلات على مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي “الكيف” في المملكة للاستعمالات الطبية والصناعية، في أفق التصويت عليه بالرفض التام؛ في حين تتجه باقي الأحزاب إلى التصويت إيجابا، بعد تداول التعديلات.
ومن المرتقب أن يدخل أعضاء لجنة الداخلية، غدا الجمعة، لتداول التعديلات المقدمة والإحالة على الجلسة العامة في اليوم ذاته، أو الأسبوع المقبل، على أبعد تقدير، وذلك مكفول لأعضاء اللجنة، تقول مصادر هسبريس.
وتقول المصادر ذاتها إن “البيجيدي” احتفظ بنفس مقاربته، خصوصا المنطلقة من مرجعية دينية تعتبر “الكيف” حراما، على الرغم من محاولات إقناعه بأهمية مشروع القانون على مستوى تنمية مناطق الزراعة.
وأضافت مصادرنا أن مختلف الأحزاب تتجه نحو اعتماد نفس مقاربة التصويت على القاسم الانتخابي، وبالتالي سيجد “البيجيدي” نفسه معزولا تماما وسيمر القانون بعد المصادقة على التعديلات.
ولا يزال خلاف كبير يسود داخل حزب العدالة والتنمية حول مشروع قانون القنب الهندي؛ وهو ما دفع الأمانة العامة للحزب إلى عدم تبني موقف واضح بالرفض أو القبول، إلى حدود اليوم.
ويضغط عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، من أجل عدم التصويت لصالح مشروع قانون القنب الهندي. وقد سبق له أن جمد عضويته من الحزب، وأعلن مقاطعة عدد من “إخوانه” بسبب مصادقة حكومة العثماني على المشروع.
وتواجه نبتة “الكيف”، على امتداد عقود من الزمن، حجرا صارما من لدن السلطات المغربية؛ لكنها في المقابل تلقى إقبالا واسعا بين مدخنيها، فيما تظل غائبة على المستوى الطبي، بالنظر إلى غياب قانون منظم لاستعمالاتها الطبية.
وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية التي ستجرى أواخر هذا العام، انبثق نقاش “تقنين الكيف” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني، والسماح باستخدام القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي.
كل هذا المد والجزر ما هو إلا مسرحية فمتى كان لحزب العدالة الكلمة او القرار حزب فاشل حزب النحس والويلات
ما زعزع كيان أوروبا وإسبانيا بالخصوص هوحصار سبتة ومليلة وملف زراعة الكيف الدي اصبح مقننا والاعتراف الأمريكي في قضيه الصحراء
ما اخاف الإسبان هو تغير التكتيك المغربي الدي كان باردا ومعتدلا وأصبح اليوم قوي
لاحظوا رد الفعل في الكركرات القوي ورد الفعل المغربي على كل دولة تريد مسا بالوطن
والله مع هاد الجيران ديال السوء لوكان عندنا الكوكايين انزرعوه
اوا جيران هادو
تحللون وتحرمون ما تشاؤون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والخمر فيه خلاف،لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما تقولون لله يوم العرض يوم لا يكون كيوم فوق الأرض.
البجيديين يحلبون ويحرمون على هواهم،،مع العلم ان ورقة الدين التي يلعبون بها قد استنفدت مفعولها ولم تعد تفيدهم اليوم في شيء،، بعدما انكشفت الاعببهم وانفضحت سياستهم الانتهازية،،
تقنين الكيف ..بسرعة بعد مصادقة الحكومة عليه يريد البرلمان التصويت عليه.اما مشاريع القوانين الأخرى ستبقى في ثلاجة البرلمان. يجب على البرلمان الاجتماع يوميا للتصويت على كل مشاريع القوانين المعلقة قبل انتهاء ولايتهم