مشروع قانون يحارب "مبيدات زراعية سامة"‬

يستعد البرلمان المغربي للمصادقة على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تسويق واستخدام المبيدات للأغراض الزراعية، وهو القانون الذي أتى بعد أن كشف المجلس الأعلى للحسابات أن العديد من المنتجات الزراعية مثل النعناع أو البقدونس أو الكزبرة لا تتوافق مع المعايير الصحية.

ويكمن أهم محاور مشروع القانون سالف الذكر في الحد من البيع غير المشروع للمبيدات الزراعية وتلك التي تتكون من مواد كيميائية كبريتية وسامة. وبالإضافة إلى تشجيع استخدام المنتجات منخفضة المخاطر وتعزيز استبدال المواد الكيميائية بطرق بديلة، فإنه يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات وقاية النبات، بهدف الحد من استخدام المنتجات الأكثر خطورة.

ونصت الوثيقة على ضرورة إنشاء لجنة وطنية لمنتجات وقاية النبات. وستكون هذه اللجنة الجديدة، المكونة من مختصين وأعضاء من المكتب الوطني لسلامة الأغذية، مسؤولة عن إعطاء رأي استشاري بشأن الموافقة على المواد الفعالة، والمواد الآمنة.

وسبق أن كشف تقرير أصدرته منظمتا غرينبيس (Green peace) وبابليك آي (Public Eye) أن البلدان الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، تُصدّر آلاف الأطنان من المبيدات السامة المحظورة إلى عدد من البلدان؛ من بينها المغرب.

وذكر التقرير، وهو عبارة عن تحقيق استقصائي صدر بتاريخ 10 شتنبر 2020، أن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت سنة 2018 خُططاً لتصدير أكثر من 81 ألف طن من المبيدات الحشرية تحتوي على مواد كيميائية محظورة الاستعمال في حقولها.

وجرى تصدير هذه المبيدات، حسب الوثيقة الصادرة عن المنظمتين سالفتي الذكر، إلى بُلدان فقيرة. وكانت المملكة المتحدة لوحدها مسؤولة عن تصدير النسبة الأكبر من تلك الشحنات بما يناهز 32 ألف طن، تليها إيطاليا وهولندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا.