مشروع قانون يُعَدل "صندوق الضمان" لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

تضع الحكومة اللمسات القانونية الأخيرة لتنزيل المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، الهادفة إلى توفير شروط النجاعة والفعالية، معلنة ضرورة تطوير الجوانب التدبيرية المتعلقة بحكامة الهيئات المدبرة لأنظمة الحماية الاجتماعية.
وضمن الإصلاح القانوني الجديد، تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون يهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تأهيله لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الغاية هي توسيع مهامه ومراجعة قواعد حكامته لإضفاء المرونة اللازمة لنجاعة تدبير أنظمة الحماية الاجتماعية الموكول إليه تدبيرها، وتمكينه من الآليات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة أنها بصدد إصلاح الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل تعزيز مهامها كهيئة للرقابة والضبط في مجال التغطية الصحية الأساسية، موردة أنها تسعى لاعتماد هيئة موحدة لتدبير مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21.
وفي الوقت الذي سيتم فيه إحداث آلية للقيادة تسهر بصفة خاصة على تتبع تنفيذ الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية، وفقا للحكومة، فإن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يهدف إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي، وسيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج، بالإضافة إلى تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.
من ناحية أخرى، يسعى المشروع الملكي لتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لحوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
وتم أمام الملك محمد السادس في فاس، توقيع ثلاث اتفاقيات-إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتبعا لذلك، وضعت الحكومة جدولة زمنية لتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات، تنطلق من 2021-2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، المرتقب أن تهم 22 مليون شخص.
وبحلول 2023-2024، سيتم تعميم التعويضات العائلية، وذلك من خلال تمكين الأسر، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
ويسعى المغرب في 2025 إلى تعميم الاستفادة من التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
الحماية الاجتماعية هو الاسم الفني لضرائب و اقتطاعات جديدة لملء بطون الحيتان الكبيرة …..
الضرائب و الاقتطاعات هدا كل ما سيصل المواطن ..
الدولة لي مزال معندهاش تغطية صحية ولو بنسبة 50 فلمية بلا متقارن راصها مع دول الإتحاد الاوروبي وخا تبدل ماشي الساعة البيولوجية وخاتبدل جلدة دشعب كامل…
اولا خصكوم تشرحو للناس هاد التغطية الاجتماعية راه الناس حسابليهوم غيستافدو فابور قولو ليهوم راكوم غتخلصو قدر مالي شهريا وفاش قلتها لواحد السيد قالي منتسجلش راه كاين شي شهورا مكيشيطلي حتى ريال + وبالنسبة اللي كيعاني من مرض مزمن او مرض خطير او معاق وما خدامش وما قادرش صحيا يخدم شنو غيدير واش الدولة غترميه ولا غتقولو سير حتى تموت مغنعالجوكش حيت ما عندكش تغطية صحية هاد المشروع غيقضي نهائيا على الطبقة المعوزة اللي ما قادراش تنخرط فالنغطية الصحية فاين هو الدور الاجتماعي للدولة
عجباتني الصورة أيامات طوبيس الهناء و بوزيد ياا سلااااام
مشروع قانون يُعَدل “صندوق الضمان” لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية و لا تنسوا التقاعد المبكر لكل شخص عمل ثلاثون عاما مهما كان سنه……
نحن بدون ضمان اجتماعي وبدون تغطية صحية وبدون أجور للسنة الثانية على التوالي. نتمنى أن نأخذ اجورنا وننصرف مربيات التعليم الأولي بطنجة والمشغل هو جمعية النهوض بالتعليم الأولي التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية . أين مفتش الشغل واين النائب وأين السلطات المحلية .
ضيعونا الله ياخذ فيهم الحق
هذه القوانين من الناحية الشكلية تعتبر تطور مهم و لكن النتيجة هي المهمة اذا كان مبلغ التقاعد لا يكفي بقضاء المصاريف الضرورية للعيش الكريم ،كأنك ترتدي لباسا جميلا و جذاب و لكنه مصنوع من الورق المقوى ( كارتون ).
السؤال العريض الذي يطرح بحدة هو لو فرضنا ان مواطن يؤدي مبالغ التغطية الصحية بانتظام لكن في المقابل يلاحظ في الواقع غياب كلي الخدمات الطبية العمومية حسب المعايير المعمول بها دوليا يعني اخذ الاموال من المواطنين دون توفير مستشفيات وأطباء وممرضين ووسائل الاستقبال !!
فهم تسطى !!
المصيبة ان التعليم والصحة كانو فابور من قبل دابا اصبحوا بالاداء لكن دون توفير الخدمة المطلوبة