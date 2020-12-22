مشوار الرجاء الإفريقي ينطلق اليوم في السنغال

قام وفد من العصبة الاحترافية لكرة القدم السنغالية بزيارة خاصة لفريق تونغيث، أمس، بملعب “Lat-Dior de Thiès”، لمؤازرة لاعبي الفريق السنغالي، قبل المواجهة التي ستجمعه بالرجاء الرياضي، اليوم، لحساب ذهاب دور ما قبل المجموعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي تونغيث على “تويتر” تغريدةً يعبّر فيها عن امتنانه لزيارة الدعم التي خصصتها العصبة الاحترافية السنغالية لمكونات الفريق، حيث وجّه رئيس العصبة عبارات المساندة والتشجيع إلى اللاعبين وإلى الطاقم التقني ورئيس النادي، قبل مواجهة الرجاء الرياضي.

ويستفيد الرجاء الرياضي من أفضلية الجاهزية، نظراً لاستئنافه الموسم الكروي منذ أسابيع، مقارنةً مع نادي تونغيث المتأهل إلى الدور الحالي على حساب نادي “آرمد فورسس” الغامبي، حيث ما زال الدوري السنغالي لم ينطلق بعد.

وخاض الرجاء الرياضي حصة تدريبية وحيدة قبل المباراة المرتقبة اليوم، علماً أن رفاق سفيان رحيمي شدوا الرحال، صباح أمس، نحو السنغال، على متن طائرة خاصة.

وسيحاول الرجاء الرياضي، بقيادة مدربه جمال السلامي، حسم المباراة لصالحه بأكبر نتيجة ممكنة، لتفادي حسابات التأهل في ظل ازدحام أجندة الفريق “الأخضر” بالمباريات الحاسمة، علماً أن مباراة الإياب أمام الفريق السنغالي واللقاء الحاسم أمام نادي الإسماعيلي المصري، لحساب إياب نصف نهائي كأس العرب، تفصلهما أقل من أسبوع؛ ما يعني تدبيراً خاصاً للمرحلة، تقنياً وبدنياً.

جدير بالذكر أن نادي تونغيث، الذي تأسس عام 2012، يمثل الكرة السنغالية في دوري أبطال إفريقيا بعد إنهاء منافسات الدوري المحلي متصدراً بـ33 نقطة، علماً أن منافسات البطولة السنغالية توقفت عند الجولة الـ13 بسبب تفشي “فيروس كورونا”.