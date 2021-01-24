مصادر: الوضع طبيعي في الكركرات وكلّ الصحراء

أفادت مصادر مطلعة، صباح اليوم الأحد، أن الوضع في الكركرات هادئ وطبيعي، وأن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء غير مضطربة بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت المصادر نفسها أنه بالرغم من الاستفزازات دون تأثير، من قبل ميليشيات البوليساريو، فإن الوضع في الكركرات، كما في جميع أنحاء الصحراء المغربية، هادئ وطبيعي.

كما أضافت، علاقة بالأوضاع في الصحراء المغربية وبوابة الكركرات الحدودية، أن “حركة المرور بين المغرب وموريتانيا، وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء، غير مضطربة بأي شكل من الأشكال”.

وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم تأمين حركة المرور بالكركرات من قبل الجيش، وفق المصادر نفسها.

كما ذكرت المصادر أن ميليشيات البوليساريو، منذ شهر نونبر 2020 ، تقوم باستفزازات في رد فعل يائس على تأمين حركة المرور في الكركرات.

وبالموازاة مع ذلك، تقول المصادر، تحاول دعاية الجزائر والبوليساريو، عبثا ودون جدوى، إظهار المنطقة بمظهر “منطقة حرب” عبر ترويج أخبار زائفة و نشر “بيانات حرب” وتقارير ومقالات يومية حول “اشتباكات وهمية”.