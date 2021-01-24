مصادر: الوضع طبيعي في الكركرات وكلّ الصحراء

أفادت مصادر مطلعة، صباح اليوم الأحد، أن الوضع في الكركرات هادئ وطبيعي، وأن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء غير مضطربة بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت المصادر نفسها أنه بالرغم من الاستفزازات دون تأثير، من قبل ميليشيات البوليساريو، فإن الوضع في الكركرات، كما في جميع أنحاء الصحراء المغربية، هادئ وطبيعي.
كما أضافت، علاقة بالأوضاع في الصحراء المغربية وبوابة الكركرات الحدودية، أن “حركة المرور بين المغرب وموريتانيا، وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء، غير مضطربة بأي شكل من الأشكال”.
وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم تأمين حركة المرور بالكركرات من قبل الجيش، وفق المصادر نفسها.
كما ذكرت المصادر أن ميليشيات البوليساريو، منذ شهر نونبر 2020 ، تقوم باستفزازات في رد فعل يائس على تأمين حركة المرور في الكركرات.
وبالموازاة مع ذلك، تقول المصادر، تحاول دعاية الجزائر والبوليساريو، عبثا ودون جدوى، إظهار المنطقة بمظهر “منطقة حرب” عبر ترويج أخبار زائفة و نشر “بيانات حرب” وتقارير ومقالات يومية حول “اشتباكات وهمية”.
والله اني اثق في حكمة الجيش المغربي وكذالك في حزمه عندما تحتاج الامور لذالك
كل شئ وهمي عند البوباليو…دولة وهمية…حكومة وهمية…و حروب وهمية…البوباليو و أتباعها أعتى قوة وهمية في الكرة الأرضية
الوضع هادئ ولله الحمد بالكركرات وفي كل ربوع المملكة المغربية الشريفة بفضل الله وبقوة القوات الملكية المسلحة، لي خاص يعرف الاعداء هو انه منذ ان كانت الحرب شاعلة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي المغاربة من طنجة الى الكويرة ينعسوا ليلهم على خاطرهم مغطين بزوج مانط والازقة عامرة بالاطفال يلعبوا كيف بغاو وكلشي فخدمتو وكانه لا توجد اي حرب ،الاسواق مملوءة ولله الحمد بكل الخضراوات والفواكه واللحوم ،كلشي تايعيش عادي ولي بغى يتعدى علينا تايلقى جنودنا المرابطين بالمرصاد اللهم بارك في حين انه الانفصاليين شتاهم برد وعذاب وصيفهم جحيم .
المسارح مغلقة بسبب كوفيد 19. ولكن عندنا مسرحيات ابطالها مهرجون فاشلون من بوزبال و جنرالات الجزائر . ولكنها مسرحيات ذات اخراج رديئ لن يراها اي احد .