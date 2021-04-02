مصادر جامعية: التعديلات لا تمس منصب الناصيري

أوضحت مصادر جامعية أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وافق، على عرض مجموعة من مشاريع تعديلات في النظام الأساسي لجامعة الكرة للمصادقة عليها خلال الجمع العام المقرر في الـ21 من أبريل الجاري، مؤكدة في الآن ذاته عدم التطرق بشكل مباشر لتفاصيل منع ازدواجية المهام، مثلما يروج في بعض التقارير الإعلامية.

وأضافت المصادر ذاتها في تواصل مع “هسبورت” أن بعض التدخلات تحدثت عن ضرورة فرض منع ازدواجية المهام، دون التعمق في ذلك، موضحة أن التوجه الحالي يسير نحو فتح المجال أمام الكفاءات في التسيير الرياضي والتي لا تنتمي إلى أي فريق كروي أو هيئة تسيير داخل الأجهزة الكروية بالمغرب.

ويرتقب بعد الجمع العام فتح الباب أمام ضم 5 أعضاء جدد لا يشتغلون داخل أي فريق، لدخول دواليب التسيير داخل جامعة الكرة، تؤكد مصادر “هسبورت” داخل الجهاز الجامعي، مشددة في الآن ذاته على أنه لم يتم الحديث خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة عن إنهاء مهام سعيد الناصيري على رأس العصبة الاحترافية أو منعه من المزاوجة بين منصبه في الوداد الرياضي والعصبة الاحترافية.

وأشارت مصادر متطابقة داخل جامعة الكرة، في تصريحات متفرقة لـ”هسبورت”، إلى أن التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط بنقطة فتح المجال أمام “غير المنتمين إلى أحد الأندية” للتسيير في الهيئات الرياضية، بل همت كذلك مجموعة من النقاط الأخرى مثل القانون التأديبي والنزاعات ومدة ولاية المكتب المديري والرئيس، إضافة إلى ملاءمة قانون مكافحة المنشطات مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعدد من التفاصيل الأخرى.