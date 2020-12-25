مصاريف "العصبة الوطنية للكرة" تناهز 23 مليار سنتيم

عقد المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، برئاسة سعيد الناصيري، جمعه العام العادي عصر اليوم الجمعة، عبر تقنية المناظرة المرئية، وتم بثه مباشرة على قناة العصبة عبر موقع “يوتيوب”.

وبعد تلاوة التقريرين المالي والأدبي من طرف الكاتب العام للعصبة، خالد مغافري، صوت المشاركون في الجمع العام، من رؤساء الأندية وممثلي اللاعبين والمدربين والحكام، والجسم الطبي، بالإجماع على حصيلتهما.

وحسب التطرق الموجز للكاتب العام للعصبة لحصيلة التقرير المالي، فالمصاريف بلغت 23 مليار سنتيم، %84 منها منح لأندية القسمين الأول والثاني.

وحصلت أندية القسم الوطني الأول على 13.5 مليارات سنتيم، منها %71 كمنح للتدبير؛ فيما توصلت أندية القسم الوطني الثاني بـ5.5 مليارات سنتيم، منها %86 كمنح للتدبير.

وهمت مجمل تدخلات ممثلي الأندية عن بعد مناقشة نقاط متعلقة بتطوير الممارسة مستقبلا، بعيدا عن تسجيل أي انتقاد بخصوص حصيلة التقريرين المالي والأدبي.