مصالح الأمن الوطني تسجل 50 ألف قضية تعنيف للنساء في عام 2020‬

استعرض والي الأمن الحايل الزيتوني، مدير الأمن العمومي، حصيلة تدخلات المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بالمغرب، برسم سنتي 2019 و2020، استنادا إلى المقاربة الجديدة المعتمدة في جمع وتحليل المعطيات ورصد اتجاهات الآفة المجتمعية.
وأورد الزيتوني، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي حول تحديات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، المنعقد اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أن “المديرية اعتمدت صيغا خاصة وموحدة، شُرع في استعمالها بعد وضعها رهن إشارة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة لمصالح الشرطة القضائية، وكذا المكلفين باستقبال النساء ضحايا العنف على مستوى دوائر الشرطة”.
وأبرز المسؤول الأمني أن تلك الصيغ “تتضمن مجموعة من الخانات والخانات الفرعية المخصصة لتجميع وتدقيق مجموعة من المعلومات الخاصة بالضحية، تخص بالأساس هويتها ونوع العنف المتعرض له ومعلومات عن المشتبه فيهم ومصدر الشكاية وكذا مختلف الوثائق المقدمة من قبلها (الضحية)، مع جعل هذه الصيغ البيانية قابلة للتطوير والملاءمة للاستجابة للحاجيات ولمسايرة المستجدات في المحيط المهني”.
واسترسل والي الأمن: “توصلت الخلية المركزية لمحاربة العنف ضد النساء، بمعية الخلايا الولائية لمحاربة العنف ضد النساء، خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2020، إلى تسجيل معطيات بالغة الأهمية، إن على مستوى حجم الظاهرة ومؤشراتها الدالة أو على مستوى اتجاهات الجرائم المسجلة، وكذا نتائج التدخلات الأمنية وعمليات الشرطة القضائية ذات الصلة، وفق التصنيف الجديد المعتمد للعنف بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.
بذلك، سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2019، ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية؛ 8 في المائة منها تهم القاصرات، وفق مدير الأمن العمومي، الذي أشار إلى أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 في المائة، قُدم بموجبها 19.664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
أما خلال سنة 2020، فقد سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني انخفاضا بنسبة 11 في المائة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء، حيث سجلت 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية؛ منها 9 بالمائة تتعلق بالقاصرات، حيث تمكنت مصالح الشرطة من استجلاء الحقيقة في 44.212 بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة، قُدم بموجبها 15.806 أشخاص مشتبه فيهم إلى العدالة، تبعا لإفادة المصدر عينه.
وحسب مداخلة الحايل الزيتوني، فإن العنف الجسدي يأتي على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44 في المائة برسم سنة 2020، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة، والعنف الجنسي 09 في المائة من مجموع أشكال العنف؛ في حين لا تتجاوز نسبة العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة واحدا في المائة من مجموع القضايا المسجلة، على الرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة.
تفقير النساء وتركهم يموتون أمام أبواب المستشفيات أو الجبال غو تصديرهم لحقول الفرولة بإسبانيا !!!أليس بعنف و تنكيل؟
هذا بسبب الثقافة الدينية السائدة، و اضربوهن، و كذلك بسبب ضعف القوانين التي تحمي المرأة.
صفعة أخرى في وجه المغاربة. الى متى هذه المهازل؟!!!!!
وهل نسيتم الرجال الذين يتم تعنيفهم من طرف النساء؟؟؟؟
لاللعنف ضد الرجال ولا للعنف ضد النساء، لكن لماذا التركيز على النساء وكأنهن ملائكة لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون
50 ألف قضية تعنيف للنساء سنة 2020 ,هادوا لقدموا شكايات لمصالح الأمن أما الاتي كمدوها ولم يقدمون شكايات فضعف هذا العدد ،je parle en connaissance de cause ،كل نساء هذا البلد عنفن بطريقة ما، فإذا لم يكن العنف جسدي اولفظي ، فمعنوي ينخر الأجسام، سعدات من ولد ذكرا في هذا البلد.
هناك العديد من الرجال يتعرضون إلى الابتزاز من طرف الزوجات
والتهديد بالابلاغ بالعنف
أما عن موضوع تعنيف الرجال فهواصبح شاءع
المرأة المغربية ليست في مستوى الحرية التي أعطيت إليها لأن هده الحرية أصبحت تستعمل ضد الرجل
وهناك نوع أخر من النساء اللواتي يردون الاستفادة من قانون الأسرة حتى تستحوذ على ما يملكه الرجل وتصبح حرة حتى تتمكن من فعل ما تصبو إليه من فساد وعلاقات مشبوهة
هدا رايي
Il ne faut pas oublier les femmes qui n’osent pas porter plainte de peur du mari ou de la société.
Et leur nombre doit être au dessus de toute imagination
في 50 الف في 34 مليون !! في فرنسا 300 الف في 68 مليون يعني فرنسا دولة صناعية و الكثير يقولون دولة ” متقدمة ” وحقوق المرأة وووووو تفوق المغرب ثلاثة مرات حلل و سي Googleحي يرزق
ايه محلل صاحب تلك. أرقام هل احصيتم منهم. معنفات واخصيتم عدد رجال وشباب الذي عنفو من طرف محرمات وزوجات وجارات وبسبب كيدهن لكثير في سجن اثقو الله في هد الوطن وكفا ن تفيق ثهم. عبتيه انا اقطن بحي شعبي عبلرهعن قصبه تتكون من حوالي2000سكن معمرني شفت او سمعت شي وحده عنفه زوجه الا هدوك لي كيكونو طاغيات ا. خارجين طريق كذالك الاحض ان بعض جمعيات يتعلقون أموال من جهات خارجيه هدفهم زعزت استقرار المغرب بتلك تدخلات واحصائيات نعم ال درن دوره في محاكم نجد نسبت طلاق تضاعفت ال 9مرات لكن سبب هو لبطاله لفقر غلا المعيشه سياسهلعشوائيه للتي هضمت حقوق للمواطن منذ صعود حزب بنكران لعثماني وهذي حقيقه والله شهيد عل ماقول أخبث حزب في تاربخ المغرب والله شهيد اني غير منمتمي لاي حزب لكن بإذن الله اصوط لحزب اخنوش رغم ولدي مرشح في حزب تكوتور
50 الف قضية تعنيف النساء ولو الرجال المعفنين من طرف النساء تقدموا بشكواهم لما كان العدد اكثر من النساء ولكن الرجل المسكين تايكمدها واصبر على كل الله اصاوب
السبب في هاذى ان المجرم لم يحكم عليه باقصى العقوبات.وان كان ذالك لم يبقى في السجن الى ان يتم سجنه بالكامل.بل يعفى عنه ويرجع الى نقطة الصفر ليخرب ويفسد في الارض كيف يشاء.لان بالنسبة له السجن ماواه .اكلا جيدا والحماية المضمونى والتطبيب وافرشة جيدة .ومن وراء هادى يطالب بما يريد.
الشغل الشاغل:
تعنيف النساء، حقوق المرأة ووووووووو.
حقوق المرأة ، تعنيف النساء ووووووووو.
حقوق النساء وتعنيف المرأة ووووووووو.
تعنيف المرأة وحقوق النساء ووووووووو.
لا حول ولاقة إلا بالله.
بدون نفاق ولا مجاملة ، شهادة لله في الدنيا والاخرة
انا شخصيا أجد جهاز الشرطة وجهاز النيابة العامة هما الجهازان الوحيدان المشتغلان .
وأطلب من الدولة ومن الاحزاب السياسية أن تضع في برامجها النتخابية المقبلة زيادة رواتب أفراد الشرطة والنيابة العامة بنسبة 50% .
فلا يعقل ان تتوجه بشكاية لاحدى الادارات لأنه أصابك ظلم وضرر يستدعي تدخلا فوريا لا يحتمل التأخير ولا حياة لم تنادي .
وبالتالي مالحل ؟ خاص تجي السطافيت تجمعنا كاملين”
مما يعني ان جهاز الادارة العامة للامن الوطني هي الوجهة الوحيدة التي يمكن أن تستمع اليك .
كل نساء عندهم اسمائهم عن اوصافهم– لمرى– مرارة—لعيلات—العينات—النساء—كينساو
رقم 2، أنت فقط تسوق كلام الغرب بدون بحث ودراية.
دعني أخبرك عن مجتمع ليس لديهم “واضربوهن” في دينهم ولا تقافتهم لكن حسب وزير أسرتهم، إمرأة تقتل كل 3 أيام على يد زوجها أو صديقها (ألمانيا).
يجب البحث عن معنى الكلمة في لغة ولسان قريش، وليس ما لدينا الآن.
يدافعون على النساء.
50000حالة تعرضت للعنف و المغرب بأكمله يعاني من من ما خرج من رحم النساء (فاشلات ف تربية الأبناء) من مسؤول عن التشرميل. عن الجهلاء عن اللصوص عن تربية الأبناء . لمادا نساء المغرب غير قادرات على تكوين الرجال. نسبة قليلة تكافح.
أين دور وزارة التضامن المكلف بالمرأة،
كثرة الأنشطة. الخطابات، والحصيلة مهزلة