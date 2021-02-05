مصالح الأمن تفك لغز جريمة قتل بمدينة أكادير

مصالح الأمن تفك لغز جريمة قتل بمدينة أكادير
صورة: أرشيف
السبت 6 فبراير 2021 - 00:12

تمكنت مصالح المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، في ظرف قياسي، من فك لغز جريمة قتل راح ضحيتها، الخميس، شخص يعيش حياة التشرد في الحي المحمدي بمدينة أكادير.

ووفقا لمصادر هسبريس، فالأمر يتعلق بخلاف نشب بين شخصين بدون مأوى بسبب الشذوذ الجنسي، حيث أقدم أحدهما على ضرب الآخر بحجر على رأسه، مشيرة إلى أن تلك الضربة كانت كافية لإزهاق روح الضحية.

وأفضت التحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية إلى الاهتداء إلى هوية الجاني، حيث تم توقيفه ووضعه تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير.

الشذوذ الجنسي المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير جريمة قتل مدينة أكادير

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