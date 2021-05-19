مصالح درك غفساي يفك لغز جريمة قتل شاب

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لغفساي بإقليم تاونات من فك لغز جريمة قتل ذهب ضحيتها، مطلع شهر دجنبر من السنة الماضية، شاب في عقده الرابع ينحدر من دوار أفوزار التابع لجماعة ودكة بالإقليم سالف الذكر.

وأفادت مصادر هسبريس بأن العناصر الدركية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة، يشتبه في ضلوعهم بارتكاب هذه الجريمة؛ وذلك بعد تحريات دقيقة دامت لأشهر، أكدتها الخبرة التقنية التي أجريت على هواتفهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى إخضاع الأشخاص الخمسة المعنيين لتدبير الحراسة النظرية قبل مثولهم، الثلاثاء، أمام أنظار مصالح النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، والتي قررت إحالتهم على سجن بوركايز ومتابعتهم في حالة اعتقال على ذمة هذه الجريمة.

وكان الأشخاص المعنيون، الذين ينحدرون من الدواوير المجاورة للدوار الذي كان يقطن فيه الضحية قيد حياته، تضيف مصادر الجريدة، قد استدرجوا، ليلا، الهالك إلى مكان خلاء؛ وذلك قبل الاعتداء عليه باستعمال حجر على مستوى الرأس، مبرزة أن دوافع ارتكاب هذه الجريمة لها علاقة بتجارة المخدرات.