مصدر أمني يصحح "مغالطات" أساتذة التعاقد

أبدى مصدر أمني، في تصريح لهسبريس، استغرابه الشديد ورفضه القاطع لما وصفه بـ”إمعان البعض في نشر المغالطات والمزاعم الزائفة بشأن ظروف الاحتفاظ والبحث مع أساتذة التعاقد في إطار الإجراءات المسطرية المقيدة للحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة”.
وأوضح المصدر ذاته أن “مصالح الأمن تبقى غير مسؤولة عن عدم إلمام الجهات أو الأشخاص الذين صدرت عنهم هذه المغالطات بخصوص طبيعة التدابير الاحترازية التي يخضع لها الأشخاص المحتفظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ كما أن مصالح الشرطة القضائية غير مفروض فيها تحمل تبعات التأويلات المغلوطة الصادرة، إما عمدا أو عن غير قصد، بشأن التدابير الإجرائية والمسطرية التي يقرها القانون في إطار مسطرة البحث التمهيدي”.
وتبديدا للمغالطات المنشورة، يضيف المصدر الأمني في تصريحه للجريدة: “لقد اتهم البعض، وللأسف الشديد منهم من ينتمي إلى أسرة الدفاع، مصالح الأمن بالاحتفاظ بأساتذة التعاقد الخاضعين للبحث مع ‘المجرمين’ في زنازين وغرف أمان واحدة، وهذا الاتهام ينم عن جهل مطبق بالتصنيف القانوني للأشخاص في مرحلة البحث التمهيدي؛ فجميع الخاضعين لتدبير الحراسة النظرية هم مشتبه فيهم في نظر القانون، وليسوا مجرمين كما جاء في الاتهام المغلوط؛ وذلك استنادا إلى مبدأ افتراض البراءة المنصوص عليه دستوريا وقانونيا. وبالتالي فإن من يزايدون على مصالح الأمن بهذه المغالطات إنما يخرقون مبدأ يقينية البراءة ويميزون بين الخاضعين للقانون ويسيئون لوضعياتهم القانونية”.
ويستطرد المصدر ذاته بأن “نشر المغالطات لم يقف عند هذا الحد، بل هناك من وصف، بشكل مشوب بالتحريف، إجراءات الجس الوقائي التي يخضع لها مسبقا جميع الأشخاص المحتفظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بأنها عملية تفتيش، والحال أن البون شاسع بين التدبيرين، سواء في الإطار القانوني أو الإجرائي. فسلامة الخاضعين لتدبير الحراسة النظرية، وكذا سلامة موظفي الشرطة المكلفين بالحراسة، تقتضيان معا إخضاع جميع المودعين تحت هذا التدبير الاستثنائي لإجراءات الجس الوقائي، لمنع إدخال أي أسلحة بيضاء أو أدوات راضة قد تستعمل ضد سلامة الأشخاص، أو تسريب مخدرات أو أجهزة للتصوير قد تمس المعطيات الشخصية للأفراد…الخ”، وزاد موضحا: “وبالتالي فإن الجس الوقائي هو إجراء أمني ضروري يخضع له الجميع بدون استثناء، ولا ينطوي على أي ممارسة حاطة من الكرامة”.
وفي سياق ذي صلة، شدّد المصدر الأمني على أن “بعض الأشخاص تعمدوا تأويل تدابير أمنية أخرى بشكل معيب لخلق انطباع زائف لدى الرأي العام، وإيهامه بتسجيل ممارسات عنيفة أو حاطة من الكرامة”، وقال في هذا الصدد: “لقد حاولوا، بشكل مضلل، تصوير عملية تجريد الخاضعين للحراسة النظرية من بعض المستلزمات الشخصية التي قد تمس الأمن والسلامة في أماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية، مثل أربطة الأحذية وأحزمة الملابس والساعات والقطع المعدنية ولو كانت مجوهرات، والتي يخشى استخدامها في الإيذاء العمدي أو محاولات الانتحار، (حاولوا تصويرها) على أنها عملية متعمدة لنزع الملابس بشكل يحط من الكرامة! وهي مزاعم (للأسف الشديد) زائفة وموسومة بسوء النية”.
وإمعانا في التوضيح، يؤكد المصدر ذاته أن “مصالح الشرطة القضائية توثق الحالات الصحية لجميع الخاضعين لتدبير الحراسة النظرية، بمن فيهم أساتذة التعاقد موضوع البحث وغيرهم من المشتبه فيهم، وتوثق كافة الإجراءات المسطرية المنجزة في سجلات تخضع للمراقبة القضائية والطبية والأمنية، وذلك بشكل يسمح بتفنيد مثل هذه المغالطات الزائفة، ويدحض كل من يراهن على الأراجيف والأكاذيب للمساس بالاعتبار الشخصي والمهني للقائمين على إنفاذ القانون”.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن “الشرطة القضائية حريصة على التطبيق السليم للقانون، أيا كانت صفة الخاضعين لأحكامه، اعتبارا لتساوي الوضعيات القانونية لجميع المغربيات والمغاربة؛ وسوف تواصل تفاعلها مع جميع الشكايات والوشايات المؤسسة على تقعيد منطقي سليم، لكنها في المقابل لن تأبه للتأويلات المغلوطة والأكاذيب الواهية، مع حفظ حقها في الركون إلى سلطة القضاء كلّما تعرضت سمعة موظفي تطبيق القانون للإهانة أو المساس”.
كلام جميل و قانوني….لكن هل هو حقيقي ؟ طريقة الإعتقال بينت و تبين بالملموس ما سيقع في الداخل.
تحية للمصدر الأمني على كل هذه التوضيحات و نرجو ممن يهمهم الأمر مراجعة الدستور الذي صوتو عليه بنعم للدستور _عجيب أمر الجاهل _
فعلا ما قيل هو ما تنص عليه ق م ج أماكن الحراسة النظرية ليس فيها تصنيف باستتناء الاحدات و عزل النساء عن الرجال مع احترام قرينة البرائة
بالله عليكم هل مثل هؤلاء الطلبة المتعاقدين !! يحق لنا ان نسميهم أساتذة ؛ من عﻻمات المنافق ثﻻت ، اذا وعد اخلف ، اذا ائتمن خان ، واذا حدث كذب …وفي رواية اذا خاصم فجر…
كل شيء في القانون مزيان والمختصر وهي تحمل الوزير الذي عين من طرف جلالة الملك مسؤولياته أو تقديم الاستقالة .
ماذا عن طريقة الاعتقال ؟
ماذا عن الانتقائية في الاعتقال ؟
أليس كل المشاركين ينطبق عليهم خرق حالة الطوارئ .. ؟
لماذا تستعمل مقاربة مزدوجة في التعامل مع التجمعات ؟ تجمعات مسموح بها و تجمعات محظورة ؟
لماذا و لماذا .. ؟
شكرا لك لأنك بذكر كلمة أساتذة التعاقد تجيب بشكل مباشر عن الوزير الذي يقول ان التعاقد انتهى
وماهو جوابكم على طريقة اعتقال المهينة لكرامة انسان التي كانت امام كامرات عالم
السلطات الأمنية غير مجبرة على دحض مزاعم تلك الفئة المعلومة عبر الخروج ببيانات توضيحية.فالقاصي والداني يعلم يقينا أنهم بياعو كلام وحريفو كذب وافتراء وتهويل وتبوحيط .لما سمعت تصريحات المتعاقدين الذين كانوا موضوعين رهن الحراسة النظرية وتوبعوا في حالة سراح بعد ذلك توقعت أن يخرجوا بهكذا تصاريح.فهي فرصة ثمينة لهم ولا تتكرر كثيرا لاعاء مزيد من الغبن والمظلومية والبطولة إن شئت.استخدموا مرادفات عميقة وتفننوا في وصف “حبسهم”بطريقة تراجيدية.
حشومة عليهم هؤلاء الأساتذة. الأمن يتعامل مع الموقوفين وفق القانون ويحترم المواطنين أكثر من اللازم في مخافر الشرطة، ويعاملهم باحترام كبير، ولا تسمع من أفواه الشرطة والمحققين أية كلمة نابية أو سب أو شتم.
والكل يعرف هذا حق المعرفة.
حشومة عليكم أيها الأساتذة تفترون على رجال شرطتنا الظريفين المسالمين الذين يمنعونكم من أن تنتحروا أو تضربوا بعضكم بعضا بالأسلحة البيضاء او بالمجوهرات.
ما نشاهده من تنكيل و تعنيف للأساتذة لا يبشر بالخير. فحذاري ثم حذاري… يجب أن تعطى الأولوية لقطاع التعليم… كفانا من التفاهات….بالعلم ترفع الأمم.
تحليل منطقي و سوي
كنت في الاول ممن انساق وراء ما قيل على جمعهم مع مجرمين
لكن الجميع نسى ان المجرم يكون في السجن و من قي الحراسة النظرية بريء الا ان تتبت ادانته
القانون فوق الجميع لا لمغالطة الرأي العام انتهى الكلام
اكاد اجزم ان شريحة عريضة من رجال التعليم لديهم معرفة ضحلة بالقانون، وهذا ما يترجم وقوعهم في اخطاء تجعلهم يخبطون خبط عشواء دون تقدير لعواقب ما يقدمون عليه، وبالتالي تتطبق عليهم المساطر القانونية المعمول بها.
وهل تلك الطريقة التي يحمل به اولئك الأساتذة والتي تشبه أسلوب الصهاينة مع الفلسطينيين قانونية؟؟ المجرمون لا يحملون هكذا..
المشكلة في جهل هؤلاء المعتقلين للاجراءات والقوانين المعمول بها في مراكز الامن وبالتالي اعتبروها غير عادية.
الحراسة النظرية،هي بالفعل الفترة يحتفظ خلالها الشخص موضوع الشكاية إلى غاية إعداد والاستماع إليه في محضر الضابطة القضائية. نحن لا نختلف في الزمان أو المدة الزمنية التي يقضيها المعني بالأمر وهذه المدة قد تمدد حتى. إننا نختلف مع الذي يهيأ الظروف والمكان للاحتفاظ بالمواطنين قيد الاحتياط. الاحتياط يجب أن يراعي الكرامة البدنية والمعنوية للمغاربة، إننا نتكلم وندين الطريقة المنحطة التي يتم فيها الإعتقال هذه المدة تتعارض مع كل أعراف الكون. أن الأماكن التي يمر منها المعني بالامر لا تليق حتى بالبهيم. وهذا يجب تغييره حتى يمكننا أن نصون كرامة الإنسان المغربي.الله يبارك.
صراحة و لنكن واقعيين هاد الاساتذة زادو فيه بزاف
اولا دائما كينوضو يحتجوا فهاد الوقت من السنة لي هو وقت حساس باش يضرو بمصلحة التلاميذ و يخليو الوزارة مضطرة باش تتفاوض معاهم هذا دليل على انهم لا يكترتون لمصلحة التلاميذ و صافي عقنا بيهم
ثاني حاجة هوما مظاهرين من أجل إدماجهم في الوظيفة فقط باش ياخدو راحتهم في الغياب و السلوك لا غير اما باش يبقاو يقولو من اجل مصلحة الوطن و إسقاط التقاعد راه غير كيغطيو الشمس بالغربال
مبغيتيش التعاقد مدفعش ليه النهار اللول و بلا متقوليا مكاينش البديل حيت راه الاف الشباب عندهم الإجازة و مدفعوش للمباراة فقط حيت مباغينش التعاقد و حتا هادوك معندهمش البديل
بمعنى آخر هاد المتعاقدين كانو كيطلبو يتقبلو فالمباراة و نهار نجحو قلبو وجهم سياسة تمسكن حتا تمكن و بلا مندويو على بزاف الحوايج اخرين لي الاساتذة هما الطرف الخاطئ فيهم
كنتمنى من الدولة تكون حازمة أكثر و لي مابغاش يخدم تجيب البديل فبلاصتو لي كايتسنا الفرصة حيت راه طفح الكيل
الزواق ف الهضرة و اختيار العبارات الرنانة و الجميلة تقول راحنا ف سويسرا ولا السويد. الجميع شاهد الطريقة العنيفة و المنافية للأخلاق التي تم بها سحل الأساتذة و الأستاذات أمام مرآى العالم. لقد أصبحنا أضحوكة
إذا كان الاعتقال بالضرب والشتم والرفس. فماذا سيحدث بين الجدران
تحية احترام وتقدير لكل نساء ورجال الامن ،ولكل من يسهر على سلامة وامن المواطنات والمواطنين المغاربة.
جواب قانوني ممتاز…تحية لضباطنا المحترمين…
ونزيد من عندي ان هاذوك الدراي والدفاع ديالهم بغاو شي حراسة نظرية سانك إطوال…بحال الى هوما مواطنين من درجة اعلى من هاذوك خوتهوم اللي محروسين تماك….
راه هنا فين كيبانوا الرجالة ما شي فالشعارات فالشارع…..
نتوما غير فالحراسة النظرية وبديتو فالبكا …ونهار تدخلوا الحبس بصفة رسمية اشنو العمول…
المرجو من قوات الأمن في المرة المقبلة ان تستقبل المتعاقدين في الرباط بالورود والقبلات الحارة وتوفر لهم الماء المعدني والسندويشات وعندما يقطعون الطريق ويسبون الامن ان ترمي عليهم الورود والرياحين وتحتضنهم …قلت لكم سابقا المتعاقدون اغلبهم مستواه المعرفي والقانوني في الحضيض
الأفضل أن يعلنوا عن إضراب عام ومفتوح بقطاع التعليم إلى أن تسوى الملفات وحل مشكل التعاقد لأن خطة اللجوء للتعاقد بدون ضمانات هو في حد ذاته ريع للمديرين الجهويين وفتح باب الرشوة والفساد والمحسوبية
كلا ااطرفين ابان عن همجيته ، الاساتذة همجيون والسلطات همجية . كلاهما يتهم الاخر . ومن بين المحتجين داعمون للانفصال ويسبون الدولة والملك ويرددون عبارات تهين الامن وهذا الاخير لم يتردد في الرد بعنف ووحشية . كلا الطرفين لايستحق دعم الشعب فكلاهما مشارك في مسلسل القط والفار ، وكلاهما يجري وراء مصالحه ، والضحية جيل باكمله ، لا احد منهم يستحق الدعم .
والله حتى حشومة عليهم…هذا الوقت ليس وقت إضرابات…وبهذه الطريقة المتخلفة التي تسيئ لمهنة الأستاذ…وتسيئ لسمعة البلاد…عندما كان المعلم يمر من مدرسة المعلمين..وأستاذ الإعدادي cpr وأستاذ السلك الثاني من المدرسة العليا للأساتذة…كنا نرى الكفاءات…والأخلاق..والمبادئ..وحتى الإحتجاجات بصفة عامة كانت تمر بنوع من النظام…وعن طريق نقابات…أما ما نلاحظه اليوم.لا يشرف مهنة الأستاذ…هذه تسمى بلطجية….مع كامل الأسف…
لم يفرض التعاقد عليكم بل قبلتم به .والدولة حرة توظفك بالطريقة التي تشاء.من لم يعجبه التعاقد فليقدم استقاله وليبحث عن آفاق أرحب.لم يرفضوا استقالتك صدقني.كن شجاعا وقدمها.
شكرا على المعلومات ….
لكن أسأل الكاتب المحترم ما دور الشرطة و القائمين على حفظ النظام و هم يرون بأم أعينهم أشخاصا لا علاقة لهم بحفظ الأمن و هم يعنفون الأساتذة بالرفس و الركل و السحل .؟
و ما كان لهؤلاء المندسين ليتم اعتقال بعضهم و اخضاعهم للحراسة النظرية و تقديمهم للمحاكمة لو لم تفضحهم عدسات الهواتف الذكية و تنوب عن رجال الأمن في اعتقالهم متلبسين بارتكاب افعال وحشية انكرها القاصي و الداني .
للأسف هناك من المعلقين من يكن حقدا دفينا لهؤلاء المحتجين فكيفما كان هؤلاء فهم مواطنون مست كرامتهم فعلى هذا الحاقد المدعو ماجيدي لو افترضنا ان أخا لك او ابنا لك عومل بهذا الشكل فهل كنت ستقبل ذلك. عليك أن تتأمل مغزى الحكمة المعروفة أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لكن أظن أن مثلك لا يفقه في مثل هذا فقط أنت تفقه في صب جام حقدك على أناس يدافعون عن حقهم. ويجب أن تعلم أنني لست منهم حتى تتهمني بالتحيز. لان مثلك من السهل عليه أن يوزع الاتهامات. فلو سكت على هذا سيأتي يوم يأتي دورك فيه لا محالة. أتساءل لماذا لم يعامل أنصار الكرة مثل هذا التعامل. وتركوا يفعلون مايريدون.
وهل رئيس جماعة لوطا الذي حرض على خلق حالة الطوارئ الصحية متابع قانونا مثله ومثل الأساتذة الذين كانوا يحتجون من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية
يجب على الشعب أن يعي جيدا أننا نعيش في وطن ودولة وأمة وسميها أنت ما تشاء. لما السلطات لم ترخص للإحتجاجات يجب إحترام قراراتها ليس تعسغا أو خوفا من شيء ما الدولة تراعي مصلحة شعبها والعالم يعيش فترة حرجة جدا بسبب الوباء الخطير أليس هناك عقلاء داخل ما يسمى التنسيقية أي عقل وأي تفكير تخططون وتبرمجون؟!
كلام منطقي و جميل ……………..