مصدر ينفي استخدام القوة لتفريق احتجاج بالرباط

مصدر ينفي استخدام القوة لتفريق احتجاج بالرباط
السبت 20 فبراير 2021 - 23:22

نفى مصدر أمني بالرباط، بشكل قاطع، صحة المزاعم، التي تم الترويج لها بشكل مجانب للحقيقة في بعض المواقع والصفحات الافتراضية، بكون قوات حفظ النظام استخدمت القوة والعنف لفض التجمهرات التي دعت إليها بعض الجهات والأشخاص اليوم السبت.

وأكد المصدر ذاته أن القوات العمومية لم تعمد نهائيا إلى تسخير معدات التدخل الموضوعة رهن إشارتها، وإنما اقتصرت على منع احتشاد المتجمهرين، الذين عرقلوا السير والجولان ببعض الأزقة المجاورة لساحة باب الأحد بالرباط، خصوصا في ظل سريان أحكام حالة الطوارئ الصحية، التي تمنع التجمعات والتجمهرات بالشارع العام.

ونفى المصدر ذاته تسجيل أي احتكاكات أو مواجهات مع المشاركين في التجمهر المذكور، باستثناء تظاهر شخصين بالإغماء أثناء مطالبتهما بإخلاء المكان، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وفق بروتوكول الإسعاف والإغاثة المعمول به في تدبير مثل هذه الحالات.

ولم تخف بعض المصادر فرضية لجوء الجهات الداعية إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى نشر مثل هذه الادعاءات والمزاعم، وافتعال إصابات ومواجهات وهمية مع القوات العمومية، لإعطاء صدى إعلامي مسموع لرمزية احتجاجهم، بعدما تعذر عليهم حشد أكثر من ثلاثين مشاركا في وقفة الرباط.

20 فبراير استعمال القوة الأمن وقفة احتجاجية

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