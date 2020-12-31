مصدر أمني ينفي تعنيف واعتقال أساتذة التعاقد

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، مزاعم تسجيل اعتقالات مفترضة واستعمال القوة خلال تفريق تجمهرات وخرجات عرضية للأساتذة المتعاقدين في جهة الشرق والدار البيضاء، والمحمدية والناظور ،وأسفي والرشيدية.

وأضاف المصدر الأمني، ضمن تصريح لهسبريس، أن “مدينتي الدار البيضاء ووجدة لم تسجلا نهائيا أي شكل احتجاجي للأساتذة المتعاقدين، وهو ما يدحض بشدة الأخبار المنشورة في هذا الصدد”.

كما ذكر أن “الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها مدن المحمدية والرشيدية وأسفي والناظور لم تعرف أي استعمال للقوة من أجل تفريق المتجمهرين، ولم يتم تقييد أو سلب حرية أي متجمهر أو مشارك في تلك الأشكال الاحتجاجية، وذلك خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد بكثير من التحامل والتضليل”.

وشدد المصدر الأمني على “تفنيد المزاعم التي تحدثت عن وقوع اعتقالات واستعمال للقوة خلال عمليات فض التجمهرات التي عرفتها هذه المدن الأخيرة”، معتبرا ذلك من قبيل الأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة والواقع.