مصدر أمني ينفي تعنيف واعتقال مهاجرين سريّين

نفى مصدر أمني بشكل قاطع، في تصريح لهسبريس، مزاعم منسوبة إلى منظمة حقوقية ادعت تعريض مهاجرين غير نظاميين للعنف والاعتقال التحكمي خلال عمليات تطبيق أحكام القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المغرب والهجرة غير المشروعة.

وأضاف المصدر نفسه: “تؤكد مصالح الأمن الوطني بأنها لم تسجل، في الآونة الأخيرة، إصابات جسدية في حق أي مهاجر غير شرعي، مثلما تم الترويج لذلك بشكل مشوب بالتحريف، كما تنفي اعتقال أي شخص أو تقييد حريته خارج إطار القانون المؤطر للإقامة بالمغرب”.

“عمليات مكافحة الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية بالمغرب تؤطرها القوانين ذات الصلة، وتتم بتنسيق مع السلطات الترابية والمحلية المختصة، وتحت إشراف السلطات القضائية، كما أن تنفيذ هذه العمليات يراعي السياق الحالي المطبوع بالتدابير الاحترازية التي فرصتها جائحة كورونا”، يزيد المصدر الأمني.