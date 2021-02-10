مصدر أمني ينفي تفريق خيالة لاحتجاج الأساتذة 

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، المزاعم التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لقيام قوات حفظ النظام وخيالة الأمن الوطني بتفريق شكل احتجاجي غير مرخص له وغير مصرح به للسلطات المحلية بشاطئ مرتيل.

وقال مصدر أمني إن المقاطع والصور المتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي تم بترها من سياقها وتقديمها بشكل مغلوط ومشوب بعدم الشرعية، مفندا استخدام أو تسخير خيالة الأمن الوطني في تفريق الشكل الاحتجاجي المذكور.

وشدد المصدر ذاته على أن “عنصري الخيالة كانا يؤمنان دورية محمولة لحراسة شاطئ مدينة مرتيل ضمن مهامهما الاعتيادية ودون أن يشاركا في أي تفريق للمتجمهرين، وذلك قبل أن يفقد خيال الشرطة السيطرة على الفرس بسبب جموحه نتيجة تدافع المشاركين في الاحتجاج بالقرب من مكان تواجد الدورية”، وفق تعبيره.

ونفى المصدر الأمني تسجيل أي توقيفات أو إصابات جسدية، مشددا على أن الصور والمقاطع المتداولة تم إخراجها من سياقها وتقديمها بشكل يجافي الحقيقة والواقع.