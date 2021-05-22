مصدر: "السوبر الإفريقي" بين نهضة بركان والأهلي المصري بحضور الجمهور

أكد تقرير مصري، السبت، أن اللجنة المنظمة لنهائي كأس “السوبر الإفريقي”، الذي سيقام بقطر بين نادي نهضة بركان والنادي الأهلي المصري، تتجه نحو إقامة المباراة بحضور الجمهور.

وذكر موقع “FilGoal”، نقلا عن مصدر خاص، أن اللجنة تنتظر قرار وزارة الصحة القطرية من أجل تحديد نسبة الحضور الجماهيري في النهائي، الذي سيحتضنه ملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.

وكانت الملاعب القطرية قد شهدت حضور الجماهير في كأس العالم للأندية، مطلع السنة الجارية، بنسبة 30 في المائة من سعتها.

وتم تسجيل انخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” بقطر، مما جعلها تخفض قيود الإغلاق بدءا من 28 ماي الجاري، وهو ما يتزامن ويوم النهائي.

وتتجه قطر إلى تقديم موعد تخفيض القيود بداية من الأحد. “ومع تخفيف قيود الإغلاق تتجه النية نحو السماح بحضور الجماهير مع تطبيق بروتوكول وزارة الصحة القطرية”، يُضيف .”FilGoal”

وأشار الموقع ذاته إلى أنه من المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اتخاذ القرار النهائي وإجراءات حضور الجمهور في المباراة النهائية، بالإضافة إلى تحديد الفئات المسموح لها بالتواجد في اللقاء.

يذكر أن ممثل كرة القدم الوطنية يدخل نهائي “السوبر”، بصفته حامل لقب النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف)، بينما يلعب الأهلي المباراة، بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا.