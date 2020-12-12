مصدر مسؤول ينفي وجود أزمة بين المغرب وإسبانيا

أكد مصدر مسؤول لهسبريس أن تأجيل القمة المشتركة بين المغرب وإسبانيا “لا علاقة له بوجود أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد”.
وأوضح المصدر ذاته أن الوضعية الوبائية الحالية “لا توفر شروط انعقاد قمة رفيعة مع شريك من حجم إسبانيا”، مشيرا إلى أن “العلاقة مع الجارة الشمالية تستحق اجتماعاً عالي المستوى، وهو أمر لا يمكن القيام به في ظل الوضع الوبائي الحالي”.
وكان المغرب وإسبانيا اتفقا على “تأجيل عقد الاجتماع رفيع المستوى إلى غاية فبراير 2021 بالمغرب من أجل تأمين فرص انعقاده بسلاسة، مع اعتماد الصيغ المعتادة التي تؤطر اللقاءات من هذا الحجم”، وفق بلاغ مشترك.
اسبانيا محتلة أراض من المغرب ونحن مع المسئول بأنه لايوجد أزمة بين المغرب واسبانيا؟؟؟؟؟؟؟
نسأل كيف يمكن أن تكون الأزمة؟؟
الحر كيفهم بالغمزة و الصحافة ديالنا الله يهديهم كاي"خليوها بالعين و يتبعوها بالاثر" كيف ما يقول المثل.
ملكنا بسبب مرضه التنفسي الله يشفيه لا يستطيع أن يلتقي بأناس لا تدري هل يحملون الفيروس أم لا حتى لو قاموا بالتحاليل اللازمة. ألأمر بهذه البساطة و أرى أن ملكنا فعل خيرا بتجنب هذه اللقاءات إلى حين زوال الوباء.
السلام عليكم
الأمور واضحة وضوح الشمس في نهار جميل.
نائب رئيس الوزراء الإسباني من بوديموس اليساري و هو مساند لأطروحة البوليساريو، اشترط المغرب عدم حضوره، و لأنه نائب رئيس الوزراء تمسكت اسبانيا بحضوره ، فألغي الإجتماع.
إسبانيا لا تزال عندها أحلام الإمبراطورية التي كونتها و تعتبر نفسها قوة إقليمية على الجيران إطاعتها، و لاكن نسيت أن التاريخ لا يرحم.
على المغرب أن لا يترك أي فرصة لأعداء الوحدة الترابية للركوب عليها،خصوصا إذا تعلق الأمر ببلد جار مهم مثل إسبانيا،الشريك التجاري القوي للملكة.يجب تذويب جميع الخلافات بالتفاوض وبمزيد من اللقاءات التشاورية بين المسؤولين هنا وهناك.الأعداء يتربصون بنا،وسيهللون ويطبلون لأي مشكل لنا مع أي كان.إسبانيا بلد صديق وجار تربطنا به علاقات تاريخية عريقة،ولا يمكن لجحافل الهجرة السرية أن تفسد هذه العلاقة.
على الوسائل الاعلامية ان لا تنشر الاكاديب، لأن الاكاديب تسحب الثقة في الاعلام المغربي يجب انتكون الاخبار موثوقة بكل صدق
L'Espagne doit aussi prendre ses responsabilités et jeter l'idée d'un référendum au Sahara. il faut qu'elle arrête d'accueillir des mercenaires sur son territoire et de mettre dehors les soit disant sahraouis. Le Maroc est actuellement dans une position de force et doit profiter de cette occasion pour clarifier cette histoire de Sahara avec les pays amis tel que la France, l'Espagne,…..Soit ils sont pour l'intégrité territoriale du Maroc ou pas.
اللي كانطالبو هو ديرولينا الحل فتحو الحدود البرية للدخول والخروج بتحليلة pcr ولا ديرولينا الباخرة الجزيرة الخضراء طنجة رجاء راكوم تعديتو على الشعب اكثر من الطاقة رجاءا
ماكاين لا ازمة لا والو السبنيول يخطاهم المغرب هزهم الما و المغرب محتاج لسبنيول ادن العلاقة وين تو وين لا زالت قائمة رغم الخلافات الحدودية و السيادة و الصحراء .
لا اعتقد ان تكون هناك ازمة مابين المغرب وإسبانيا لان السياسة بين البلدين مبنية على مصالح لا على عواطف واراء شخصية بحيث كلما جد جديد واضر بطرف تكثر الجلاسات واللقاءات لحل المشكلة بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وباء كورونا هو الأزمة في حد ذاته إذن يجب أن تتوفر شروط مناسبة للاجتماع
اجتمعوا متى أردتم, لكن يجب فتح معبري سبتة و مليلية عاجلاً. سكان الشمال و أيضا سبتة و مليلية الكل أصحاب مصالح مشتركة..
لا دعي للمبررة ولا للأكاذب الكول يعلم بأنا العلاقة بينكم قد أصبحت اسواء من أي وقت ماضى
ولا تجعلو الفيروس كورونا هوا السباب تأجيل الاجتماع الذي كان منتظرين من سبعة عشر من الشهر الجاري
نحن نعلم بلي هناك حواجز كثيرة بين البلادين والعلاقة بينهم تمر في أسوء الأحول ألم تعود هناك بينهم سوا توصلات بين السفار تين في الرباط ومدريد ولكن في الايام القليلة القادمة سوفى نراء السفراء البلادين كل واحد منهم ذهب إلى بلاده
هنا يمكن القول قرار أمريكا بعترافه بسيدة المغرب على المناطق الجنوبية
هوا السبب في تأجيل الاجتماع
و الأتصال الذي اجريا معا المسؤولين الأمريكان و المغاربة هوا سبب الذي جعل المغرب يؤجل الاجتماع الذي كانو المهاجرين المغاربة المقيمين في هذا البلاد ينتضونه بفارغ الصبر
كي تتوضح الأمور آكتر وتفتح الحدود بينا الديكتاتورين الجوار
ولكن خاب ضن كلن منهم
والمغرب لا يفكر يلا في مصالحه الشخصية والمادية أما الموطنين هما مجرد ولا شيء عند الحكومة
على أين كما يوقال…
الجحيم تتسع للجميع
آن الأوان لتصفية كل الملفات والقضايا العالقة بما فيه المدينتين المحتلتين سبتة و مليلية وأن تكون العلاقات مع الجارة الإسبانية مشروطة بهذه التصفية .. مخلفات العهد الأمبريالي يجب أن تنتهي لأنها تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية بشكل عام….
دول اوربا كلها مشاكل و عقد و ازمات و لا خير يرجى منها مطلقا و لا يمكن التعويل على اوربا ما عدا بريطانيا – و الدليل كل مناطق العالم تطورت و نهضت الا الدول المجاورة لاوربا الحاقدة الحسودة الفاشلة… دول اسيا تطورت بفضل التعاون مع امريكا في جميع المجالات… بلا عقد او مشاكل اللهم مشكل الميزان التجاري الذي يميل دوما لصالح دول اسيا على حساب امريكا و التي تحاول حله بالتعاون التجاري و سياسة رابح رابح… اوربا كلها مشاكل و جميع الحروب الكونية المدمرة تنطلق شرارتها من اوربا القارية و يكفي فقط مشكل بسيط مع دول خارجية للدخول في حرب عالمية ثالثة بسب عقلية دول اوربا القارية المتناحرة المتحاسدة المتنافسة النرجسية المتكبرة الواهمة…
الوباء لم يوقف اي اجتماعات في اي مكان في العام و خاصه في الشهور الأخيره. فالرئيس صانتيش نفسه عاد لتوه من بروكسال بعد ان حضر اجتماعا للاتحاد الاروبي شمل رؤساء حكومات ٢٧ دوله مع وفودهم.
قلبو على شي تبرير اخر ورا حنايا لسنا بأطفال صغار.
المشكل الحقيقي هو موقف اسبانيا الذي لم يتغير بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربيه الصحراء وعدم استجابه السلطه المخزنيه لوقف الاجتياح الغير مسبوق لاراضيها من قبل الحراكه المغاربه. والعراقيل التي تضعها السلطه من أجل اعادتهم الى بلدهم.
le report n'est pas dû à la Covid mais la cause principale est la reconnaissance des USA du Sahara… L'Espagne avait un point de pression sur la table des négociations mais après cet événement ils n'avaient pas le choix de reculer et reconsidérer les conséquences avant de visiter …c'est mon point de vue personnel. merci