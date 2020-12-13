مصرع أربعة أشخاص في حادثة سير نواحي آسفي

مصرع أربعة أشخاص في حادثة سير نواحي آسفي
هسبريس
الأحد 13 دجنبر 2020 - 17:26

لفظ 4 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، الأحد، في حادثة سير وقعت بإقليم آسفي، إذ اصطدمت سيارة خفيفة كانوا على متنها بجذع شجرة.

وأرجعت مصادر هسبريس الحادثة المميتة إلى الضباب الكثيف والسرعة غير القانونية، ما أدى إلى فقدان التحكم في السيارة، ووفاة ركاب المركبة، بسبب قوة الاصطدام الذي خلف خسائر مادية كبيرة بالسيارة.

وإثر توصل المركز الترابي للدرك الملكي لجمعة سحيم بإخبارية في الموضوع، انتقلت دورية للدرك رفقة عناصر من الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، من أجل فتح تحقيق في ظروفه وملابساته.

وأشرفت عناصر الدرك على نقل جُثَث الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي التابع لمدينة آسفي.

اصطدام سيارة الدرك الملكي حادثة مميتة مستودع الأموات مصرع 4 أشخاص

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‫تعليقات الزوار

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  • madi abdelmajid
    13 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    اللهم ارحمهم واغفر لهم يارب العالمين والمسلمين والمسلمات واجعلهم من الشهداء يارب العالمين

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  • السرعة تقتل
    13 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    إنا لله وإنا إليه راجعون. السرعة تقتل ، كيف يعقل على السائق الذي رأى الضباب ومع ذالك تقدم بسرعة . المهم الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر عائلتهم . تتعدد الأسباب والموت واحدة.

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  • السلامة
    13 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    لا تلوموا الضباب، لكن لوموا سائق السيارة. السرعة الملائمة مع الضباب لا تقتل. بل يكون الضررُ خفيفاً جدا وغيرَ قاتلٍ. رحم الله الأموات

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  • الجهل المكلف.
    13 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    اولا الرحمة والمغفرة والعتق من النار للموتى.
    ثانيا قلة الوعي و الجهل الذي يتخبط فيه بعض السائقين هو السبب في هذه الحرب التي تزهق ارواح بريئة.
    ثالثا هل من المنطق ان يسرع السائق و الرؤية غير واضحة، قمة الجهل.

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  • الغولي نورالدين
    13 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    انا لله وانا اليه راجعون
    السرعة تقتل تقتل
    الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان

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  • عبدي
    14 دجنبر 2020 الساعة 01:12

    لا إله إلا الله هاذيك البلاصة نواحي كبور العساس ديما نفس الحالة دائما كتحصد الأرواح الله يرحمهم ويغفر ليهم ،إنا لله وإنا إليه راجعون

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