مصرع أربعة أشخاص في حادثة سير نواحي آسفي

لفظ 4 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، الأحد، في حادثة سير وقعت بإقليم آسفي، إذ اصطدمت سيارة خفيفة كانوا على متنها بجذع شجرة.

وأرجعت مصادر هسبريس الحادثة المميتة إلى الضباب الكثيف والسرعة غير القانونية، ما أدى إلى فقدان التحكم في السيارة، ووفاة ركاب المركبة، بسبب قوة الاصطدام الذي خلف خسائر مادية كبيرة بالسيارة.

وإثر توصل المركز الترابي للدرك الملكي لجمعة سحيم بإخبارية في الموضوع، انتقلت دورية للدرك رفقة عناصر من الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، من أجل فتح تحقيق في ظروفه وملابساته.

وأشرفت عناصر الدرك على نقل جُثَث الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي التابع لمدينة آسفي.