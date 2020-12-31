مصرع بحارة في حادث تحطم قارب بميناء طرفاية

أفادت السلطة المحلية بإقليم طرفاية بأن قارب صيد تقليدي كان على متنه 14 بحارا، تحطم في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد اصطدامه بأمواج عاتية عند خروجه من ميناء طرفاية، حسب المعطيات الأولية.

وفور علمها بالحادث، تدخلت جميع المصالح المختصة، وتم إنقاذ 3 أشخاص نقلوا على الفور إلى مستعجلات المركز الصحي بمدينة طرفاية، وانتشال جثث 4 أشخاص آخرين، فيما تستمر الأبحاث للعثور على باقي أفراد طاقم القارب.

ووفق المصدر ذاته، تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن أسباب وظروف هذا الحادث.