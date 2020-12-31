مصرع بحارة في حادث تحطم قارب بميناء طرفاية

أفادت السلطة المحلية بإقليم طرفاية بأن قارب صيد تقليدي كان على متنه 14 بحارا، تحطم في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد اصطدامه بأمواج عاتية عند خروجه من ميناء طرفاية، حسب المعطيات الأولية.
وفور علمها بالحادث، تدخلت جميع المصالح المختصة، وتم إنقاذ 3 أشخاص نقلوا على الفور إلى مستعجلات المركز الصحي بمدينة طرفاية، وانتشال جثث 4 أشخاص آخرين، فيما تستمر الأبحاث للعثور على باقي أفراد طاقم القارب.
ووفق المصدر ذاته، تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن أسباب وظروف هذا الحادث.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم الموتى وشافي الجرحى قدر الله وما شاء فعل
اللهم اغفر لمن مات منهم وارزق اهلهم الصبر والسلوان، ومن بقي منهم حيا اللهم ارزقه الشفاء العاجل
قدر الله وما شاء فعل
رحمهم الله فكسب القوت ليس سهلا و المرتزقة بتندوف يطالبون بنصيبهم من الاسماك كما لو ان الجوت يخرج وحده من البحر
تعالوا يا شجعان غامروا في البحر و خدوا جميع الثروات
إن لله وإن إليه راجعون.
الله يرحمهم ويصبر ذويهم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله