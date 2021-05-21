مصرع تلميذ غرقا بواد أولاي ضواحي غفساي

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، مساء الخميس، من انتشال جثة طفل، يبلغ من العمر 15 ربيعا، لقي مصرعه غرقا أثناء السباحة في واد أولاي؛ وذلك بالمقطع المائي المعروف بـ”كلتة البحاير”، الكائن ضواحي غفساي بإقليم تاونات.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن الهالك (ح. م)، الذي ينحدر من دوار أفوزار بجماعة ودكة المجاورة، كان قيد حياته يتابع دراسته بمستوى الجذع المشترك بالثانوية التأهيلية الإمام الشاطبي بغفساي.

وقد أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.