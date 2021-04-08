مصرع تلميذ في حادث سير نواحي مدينة وزان

لقي تلميذ مصرعه في حادث سير، الخميس، بجماعة سيدي احمد الشريف في إقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر تربوية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وقالت المصادر ذاتها إن الهالك يبلغ من العمر حوالي 19 سنة، كان يتابع دراسته بالمستوى الأولى باكالوريا بثانوية ابن سينا بالجماعة سالفة الذكر.

وأكدت المصادر نفسها أن الحادث وقع على مقربة من المؤسسة الابتدائية طه حسين، وقد جرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها لتحديد كافة ملابسات وأسباب الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.