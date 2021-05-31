مصرع ثلاث نسوة في حادثة سير نواحي برشيد

لقيت ثلاث نسوة مصرعهن على الفور، الاثنين؛ في حين أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم امرأة، إثر حادثة سير مروعة وقعت نتيجة اصطدام بين شاحنتين وسيارة خفيفة في النفوذ الترابي لمنطقة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن أربع نسوة كن على متن سيارة خفيفة، عبر الطريق الثانوية الرابطة بين الولفة الدار البيضاء في اتجاه البئر الجديد بمنطقة دكالة عبر حد السوالم؛ إلا أن اصطداما وقع بين السيارة الخفيفة وشاحنتين، إحداهما قادمة من السوالم والأخرى قادمة من سيدي رحال الشاطئ بالنفوذ الترابي لحد السوالم بإقليم برشيد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاصطدام أدى إلى مصرع ثلاث نسوة على الفور، كن على متن السيارة الخفيفة؛ في حين أصيبت رفيقتهن السائقة بجروح خطيرة، وتتراوح أعمارهن بين 30 و50 سنة، في وقت لا تزال الحالة الصحية لسائقي الشاحنتين مستقرة ولا تدعو إلى القلق، وفق المصادر نفسها.

الحادث، الذي وصفته مصادرنا بـ”الفاجعة”، استنفر عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم تحت إشراف قائد سرية برشيد، وأفرادا من الوقاية المدنية، وممثل السلطة المحلية بالسوالم، حيث جرت معاينة الحادثة، ونقل سائقة السيارة نحو المستشفى بالدار البيضاء نظرا لخطورة إصابتها.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية برشيد التابعة للدائرة القضائية سطات بنقل جثث الضحايا نحو مستودع الأموات بالدار البيضاء، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الاقتضاء من قبل طبيب مختص؛ لاستثمار ذلك في مجريات البحث التمهيدي الذي فتحته عناصر الدرك الملكي بالسوالم، لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.