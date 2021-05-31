مصرع ثلاث نسوة في حادثة سير نواحي برشيد

لقيت ثلاث نسوة مصرعهن على الفور، الاثنين؛ في حين أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم امرأة، إثر حادثة سير مروعة وقعت نتيجة اصطدام بين شاحنتين وسيارة خفيفة في النفوذ الترابي لمنطقة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد.
وأفادت مصادر هسبريس بأن أربع نسوة كن على متن سيارة خفيفة، عبر الطريق الثانوية الرابطة بين الولفة الدار البيضاء في اتجاه البئر الجديد بمنطقة دكالة عبر حد السوالم؛ إلا أن اصطداما وقع بين السيارة الخفيفة وشاحنتين، إحداهما قادمة من السوالم والأخرى قادمة من سيدي رحال الشاطئ بالنفوذ الترابي لحد السوالم بإقليم برشيد.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاصطدام أدى إلى مصرع ثلاث نسوة على الفور، كن على متن السيارة الخفيفة؛ في حين أصيبت رفيقتهن السائقة بجروح خطيرة، وتتراوح أعمارهن بين 30 و50 سنة، في وقت لا تزال الحالة الصحية لسائقي الشاحنتين مستقرة ولا تدعو إلى القلق، وفق المصادر نفسها.
الحادث، الذي وصفته مصادرنا بـ”الفاجعة”، استنفر عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم تحت إشراف قائد سرية برشيد، وأفرادا من الوقاية المدنية، وممثل السلطة المحلية بالسوالم، حيث جرت معاينة الحادثة، ونقل سائقة السيارة نحو المستشفى بالدار البيضاء نظرا لخطورة إصابتها.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية برشيد التابعة للدائرة القضائية سطات بنقل جثث الضحايا نحو مستودع الأموات بالدار البيضاء، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الاقتضاء من قبل طبيب مختص؛ لاستثمار ذلك في مجريات البحث التمهيدي الذي فتحته عناصر الدرك الملكي بالسوالم، لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله
إنا لله وإنا إليه راجعون ،اللهم ارحمهم جميعا
الله يرحمهم و هادي فرصة تدكرنا أننا لازم علينا نكون مركزين فطريق راه هادشي ولا كايخلع خصوصا ولاو يخرجو سيارات كايمشيو بزربة و لكن كاليطي باش تحمي لي لداخل ضعيفة (و بأتمنة رخاص)
البلد اصبح يرهب زيادة على العنف والاعتداءات والفوضى والتسيب وانعدام احترام القانون والتسميم حوادث الطرق ترهق نفسية المواطنين وتجعل المواطن يعيش الرعب سواءا كان مسافرا او راجلا او متجولا !!الهلاك يحدق بالمواطن وبشكل كبير !!في بلد السيبة حيث تخلت ما يسمى دولة عن دورها الاساسي وهو فرض الضبط والانضباط
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي القدير اللهم ارحم الأموات وعجل بشفاء المصابين وألهم أهلهم الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون. كل سنة تزداد الحوادث المرورية في نفس الوقت. يجب اتخاد مزيد من الحدر والتركيز في السياقة. وجب تفعيل المراقبة.