مصرع جندي شاب غرقا في مياه نهر أم الربيع

أفلحت عناصر فرقة الضفادع التابعة للوقاية المدنية بثكنة سطات، مساء الأحد، في انتشال جثة عسكري عشريني قضى نحبه غرقا في أعماق مياه نهر أم الربيع، على مستوى دوار أولاد بوجمعة بالمنطقة المعروفة بـ”الكرسيفي”، في النفوذ الترابي لجماعة مشرع بن عبو، قيادة أولاد بوزيري، دائرة وإقليم سطات.

مصادر هسبريس من مكان الحادث أفادت بأن الهالك المسمى قيد حياته “ه. ق”، المزداد سنة 1998 والمنحدر من مدينة بنجرير الرحامنة، عسكري من المرتبة الثانية بالفوج 67 للمشاة بالقوات المسلحة الملكية بالداخلة.

الراحل قصد ضفاف نهر أم الربيع على مستوى جماعة مشرع بن عبو، رفقة صديق له، من أجل الاستجمام والسباحة والهروب من ارتفاع درجة الحرارة بمنطقة بنجرير والرحامنة، إلا أنه توفي غرقا في عمق يقارب 15 مترا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبو سرية سطات، وممثل السلطة المحلية بقيادة أولاد يوزيري دائرة عاصمة الشاوية، حيث جرى إشعار مركز المواصلات بثكنة الوقاية المدنية بمدينة سطات، التي بعثت فرقة الضفادع المختصة التي نجحت في انتشال جثة الغريق في وقت وصفته المصادر بالقياسي من عمق يقارب 17 مترا.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بنقل جثة الضحية نحو مستودع حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد إخضاعها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، واستثمار ذلك في البحث التمهيدي المفتوح لكشف جميع ظروف وملابسات الحادث.