مصرع راكب دراجة في حادثة سير نواحي الناظور  

لقي راكب دراجة نارية مصرعه وأصيب مرافقه بجروح خطيرة، يوم الخميس، في حادثة سير مميتة بجماعة تزطوطين التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وفي تفاصيل الحادث، فقد اصطدمت الدراجة النارية من طراز “تي-ماكس” بسيارة اندفعت إلى وسط الطريق دون الانتباه إلى مرور الدراجة التي كان على متنها راكبان.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسني بالناظور، لكن أحدهما فارق الحياة، فيما يرقد الآخر في قسم الإنعاش.

وحلت بالمكان عناصر الدرك الملكي التي حررت محضر معاينة في الحادثة، وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثياتها.