مصرع شاب ثلاثيني في حادث سير بإقليم تنغير

مصرع شاب ثلاثيني في حادث سير بإقليم تنغير
صورة: أرشيف
السبت 10 أبريل 2021 - 19:20

لقي شاب ثلاثيني مصرعه، السبت، إثر تعرضه لحادثة سير مميتة؛ إذ اصطدمت دراجة نارية كان على متنها بشاحنة، على مستوى دوار أيت بولمان، بجماعة سوق الخميس دادس، التابعة لإقليم تنغير.

الهالك، الذي يتحدر من أحد دواوير جماعة أيت سدرات السهل الشرقية، بإقليم تنغير، كان يسير على متن دراجة نارية في الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين قلعة مكونة وبومالن دادس، إلا أن اصطداما وقع بين دراجته وشاحنة كانت تسير في الاتجاه نفسه أدى إلى إصابته بجروح بليغة، توفي متأثرا بها بعد ولوجه المستشفى مباشرة.

وانتقلت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي قلعة مكونة، مرفقة بممثل عن السلطة المحلية، إلى مكان الحادث، حيث قامت بالمعاينة، قبل نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بقلعة مكونة، قصد المعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة المختصّة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات.

إقليم تنغير الدرك الملكي حادثة سير مميتة مستودع الأموات

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