انقلاب سيارة يسلب حياة شخص ضواحي بولمان

لقي سائق، يبلغ من العمر 33 سنة، مصرعه على الفور في حادث انقلاب سيارته الخفيفة وقع بمدخل دوار آيت صلاح أسرتو، السبت، على الطريق الرابطة بين جماعتي المرس وسكورة التابعتين لإقليم بولمان.

الهالك “ب.ج”، متزوج وأب لطفلين، ينحدر من إقليم ورزازات، وكان يشتغل بإحدى المقاولات المتخصصة في مد شبكات الكهرباء، ويرجح أن يكون سبب الحادث عدم تحكم السائق في مركبته، بسبب الحصى المتناثر على الطريق التي هي في طور الإصلاح.

وبينما نقلت جثة الضحية نحو مستودع الأموات التابع للمستشفى الجهوي الغساني بمدينة فاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، قامت مصالح الدرك الملكي بتحرير محضر معاينة لمعرفة أسباب هذه الحادثة الطرقية المميتة.