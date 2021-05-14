مصرع طفلة في حادثة سير ضواحي كلميم

لقيت طفلة مصرعها وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، مساء الجمعة، في حادث انقلاب سيارة خفيفة تقل أربعة أفراد من أسرة واحدة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين كلميم وطانطان.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن الحادثة، التي وقعت بالنفوذ الترابي لجماعة لبيار الواقعة على بعد 44 كيلومترا جنوب مدينة كلميم، أسفرت عن وفاة طفلة وجرح رجل وزوجته وابنتهما الرضيعة، نقلوا على إثرها نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بكلميم من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وفور إشعارها، انتقلت عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي إلى مكان الواقعة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها والإشراف على نقل المتوفية نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بكلميم، موازاة مع فتح بحث معمق في الموضوع للوقوف على ظروف وأسباب وقوع الحادثة.