مصرع طفل غرقا في "حفرة مائية" بأولاد الطيب 

مصرع طفل غرقا في "حفرة مائية" بأولاد الطيب 
صورة: أرشيف
الأربعاء 13 يناير 2021 - 23:46

لقي طفل، يبلغ من العمر 12 سنة، مصرعه غرقا، مساء الأربعاء، داخل حفرة مغمورة بمياه الأمطار في مركز جماعة أولاد الطيب ضواحي مدينة فاس.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الحفرة المذكورة من مخلفات أشغال مد قنوات الصرف الصحي بتجزئة سكنية في طور الإنشاء بمركز جماعة أولاد الطيب، مبرزة أنها لم تكن محاطة بأي حاجز وقائي.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية الذي كان، قيد حياته، يتابع دراسته بالسنة الخامسة ابتدائي، سقط داخل الحفرة المائية حين كان يلعب هناك رفقة بعض أقرانه، ليلقى حتفه غرقا.

وفتحت مصالح الدرك الملكي لأولاد الطيب بحثا حول ظروف وملابسات هذا الحادث، فيما نقلت جثة الهالك، التي تم انتشالها من قعر الحفرة المائية من قبل عناصر الوقاية المدنية، نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني في فاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

حفرة مائية طفل غرق فاس

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