مصرع قاصر غرقا في صهريج ضيعة فلاحية

لقي قاصر، أمس الجمعة، مصرعه غرقا بصهريج إحدى الضيعات الفلاحية بجماعة تاسلطانت بعمالة مراكش.

وكان الهالك قيد حياته رفقة أقرانه، بغرض السباحة بهذا الصهريج في يوم عرف حرارة مرتفعة.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من العثور على جثة الهالك وانتشالها من هذا الصهريج، وجرى نقلها صوب مستودع الأموات بمقاطعة المنارة مراكش.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت تحقيقا أوليا في ملابسات هذا الحادث المميت.

وتعرف صهاريج ضيعات فلاحية عديدة غير مسيجة إقبالا للأطفال القاصرين والشبان من أجل السباحة، هروبا من الحرارة المرتفعة التي تعرفها مدينة مراكش هذه الأيام.

وكانت عناصر الوقاية المدينة انتشلت، خلال الأسبوع الماضي، جثة قاصر توفي غرقا بحوض مائي غير مسيج بمنطقة تازاكورت بالجماعة الترابية القروية السعادة بعمالة مراكش.