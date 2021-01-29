مصرع 3 أشخاص في حادثة سير بإقليم شيشاوة

ارتفع عدد ضحايا حادثة سير وقعت بالجماعة الترابية القروية تمزكدوين بإقليم شيشاوة، الخميس، إلى 3 أشخاص، بعدما لفظ مصاب آخر أنفاسه الأخيرة بمستشفى مدينة أكادير، مساء اليوم نفسه، إثر إصابته بنزيف داخلي.

وخلفت هذه الحادثة المميتة، لحظة وقوعها، إصابة 11 شخصا، كانوا على متن سيارة للنقل المزدوج تحمل 13 شخصا، انقلبت بمنعرج خطير على مستوى مشيخة أيت شعيب.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتمزكدوين على نقل المصابين إلى المركب الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة أكادير، الذي تمكن شخصان من مغادرته، فيما مازال 8 مصابين يتلقون العلاجات الضرورية؛ أما الموتى فنقلوا إلى مستودع الأموات.

وفتحت الضابطة القضائية لدى مركز الدرك الملكي بتمزكدوين تحقيقا في الحادثة، ووضعت السائق رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت.

يذكر أن الجماعة القروية تمنار، بإقليم الصويرة، عرفت هي الأخرى، الخميس، حادثة انقلاب سيارة كان على متنها دركيان من سرية المنطقة، ما أدى إلى وفاة أحدهما، كان قيد حياته مسؤولا بكوكبة الدراجات النارية، وإصابة الآخر بجروح.