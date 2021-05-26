مصرع 3 أشخاص في حادثة سير نواحي سطات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، الأربعاء، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة، نتيجة انحراف سيارة خفيفة عن الطريق وانقلابها، على مستوى منطقة تمدروست والمزامزة نواحي مدينة سطات، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي من قبل درك المركز الترابي لسرية عاصمة الشاوية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن ضحايا الحادثة هم شابة “ب، م” من مواليد 1989 مطلقة لها ثلاثة أطفال تنحدر من دوار المناصرة المزامزة الجنوبية نواحي عاصمة الشاوية، وشابين “ب، أ” من مواليد 1977 بسطات و”م، م” من مواليد 1992 ينحدران من حي سيدي عبد الكريم بمدينة سطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحايا الثلاث كانوا على متن سيارة خفيفة على سبيل الإيجار، قادمين من منطقة رأس العين الشاوية دائرة ابن أحمد نحو سيدي العايدي عبر تمدروست والمزامزة، إلا أن انقلاب السيارة أدى إلى وفاة الشابة وأحد الشابين بمكان الحادث؛ في حين جرى نقل المصاب الثالث نحو قسم الإنعاش بسطات، لإنقاذ حياته إلا أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سطات وممثل عن السلطة المحلية بالمزامزة إلى مكان وقوع الحادثة، وجرت معاينتها واستدعاء سيارة إسعاف لنقل الجريح نحو المستشفى؛ في حين جرى نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بتحويل جثامين الضحايا إلى قسم حفظ الجثث، قصد المعاينة الطبية أو إجراء تشريح عند الضرورة من قبل الطبيب المختص، لتحديد السبب الحقيقي لوفاة كل شخص، لفائدة البحث القضائي التمهيدي المفتوح من قبل درك المركز الترابي، لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بوقوع الحاث المميت.