مصرع 4 أشخاص اختناقاً بالغاز في مدينة المضيق

لقي أربعة أشخاص، الخميس، مصرعهم اختناقا جراء تسرب غاز البوتان وسط أرجاء منزلهم الواقع بشارع موسى بنصير في مدينة المضيق، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكين، شابان وفتاتان، فارقوا الحياة متأثرين باستنشاق الغاز القاتل. وقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الحادث قصد معاينة جثث الضحايا، وجرى فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر نفسها أن جثامين الضحايا جرى إيداعها بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق إلى حين الانتهاء من التحقيق، لتحديد الأسباب الحقيقية لمفارقتهم الحياة.