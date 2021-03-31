مصرع 8 أشخاص اختناقا داخل سجن بالجزائر

مصرع 8 أشخاص اختناقا داخل سجن بالجزائر
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الأربعاء 31 مارس 2021 - 20:29

لقي ثمانية عمال في الجزائر حتفهم اختناقا، الأربعاء، في حفرة للصرف الصحي بمحاذاة سجن “واد غير” في ولاية بجاية شمال شرق البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحايا كانوا قد نزلوا داخل حفرة السجن لتنظيفها، ولم يعرف ما إذا كانوا عمالا من الخارج أم سجناء.

وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الكارثة، إذ تم نقل الجثث إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الإقليمي لتشريحها؛ فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عملية الإنقاذ مستمرة، وقد يرتفع عدد القتلى.

وأشارت الإذاعة الجزائرية إلى أنه من المرتقب وصول كل من وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، إلى المكان.

وأكد المصدر ذاته على أن سجن “واد غير” شيد على مساحة 10 هكتارات، وافتتح في أكتوبر 2010، ويتسع لألف شخص.

يشار إلى أن السلطات كانت قد ألقت الضوء إبان افتتاح السجن على أنه “يفي بالمعايير الحديثة للاحتجاز”.

الإذاعة الجزائرية الجزائر سجن واد غير قسم الطب الشرعي

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‫تعليقات الزوار

4
  • رضى المكناسي
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 20:49

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم و دويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون. البقاء لله.
    اللهم بلغنا رمضان و نحن في كامل قوانا و صحتنا و الحمد لله رب العالمين.

    18
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  • ابن المغرب الشرقي
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 20:55

    ليسو بعمال ولا بسجناء هم من الحراك الشعبي المبارك وفاته مناورة جديدة بالسلوفان

    7
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  • الله يهديكم
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 20:56

    وأشارت الإذاعة الجزائرية إلى أنه من المرتقب وصول كل من وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، إلى المكان..
    أما في كارثة معمل طنجة لم نرى و لم نسمع أي مسؤول حضر في مكان الحادثة ..

    -12
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  • AMJID
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 20:58

    إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون

    11
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