مصر تتراجع عن استضافة مباراة "الوداد وكايزر"

مصر تتراجع عن استضافة مباراة "الوداد وكايزر"
صورة: هسبريس
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 15:23

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اعتذاره عن استضافة مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفس الجنوب إفريقي، وذلك بعد تغيير موعدها من الـ19 من فبراير الجاري إلى الـ28 منه.

وقال الجهاز الوصي على الكرة في مصر، عبر بلاغٍ رسمي له نشر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم لكل من الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد المغربي عن استضافة مباراة الوداد الرياضي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفا”.

وأضاف اتحاد الكرة في البلاغ نفسه: “جاء اعتذار الاتحاد المصري بسبب عدم ملاءمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم وافق في وقت سابق على استضافة المباراة المذكورة في الـ19 من هذا الشّهر على أرضية ملعب السلام بالقاهرة، قبل أن تتأجل إلى الـ28 من الشهر نفسه.

وكانت لجنة الأندية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت إعادة برمجة المباراة بين 16 و20 فبراير الجاري، ببلد محايد، من اختيار جامعة كرة القدم المغربية في أجل لا يتعدى 24 ساعة.

يُشار إلى أن مباراة الفريقين المغربي والجنوب إفريقي كانت مبرمجة السبت الماضي بملعب محمد الخامس، قبل أن يضطر “كاف” إلى تأجيلها إلى وقت لاحق، بسبب عدم سماح السلطات المغربية لفريق كايزر شيفس بدخول المغرب، تبعا الاحترازات الصحية، بفعل انتشار السلالة الجديدة من كورونا بدولة جنوب إفريقيا.

استضافة المباراة الاتحاد المصري لكرة القدم الوداد الرياضي كايزر شيفس

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‫تعليقات الزوار

16
  • محمد الرياضي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 15:48

    خص الوداد يكون على بال من هاذ الفخ ،سواء من جنوب افريقيا ،أو حتى من مصر.

    12
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  • نزار
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 15:49

    شفثي هاد المصريين والله إلا غير ديال العصا ، فاش يبغيو هما حاجثهوم كنعطيوها لهم وفاش كنوقفوا حنا عليهم كيخويو بينا، خصنا نزيروا معهم الصمطة نيث ديال بصح

    6
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  • كولومبو
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 15:54

    السياسة و الرياضة خطان مستقيمان لا يلتقيان

    11
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  • طارق
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:00

    تراجع مصر ليس من فراغ وذلك لعدة ارتباطات عندما وافقت مصر بطلب التأجيل من جانب المغرب رحبت بالتأجيل وقامت بالاستعداد التام لإقامة المباراة يوم الجمعة ولكنها فوجئت بالتأجيل من جانب الفريق الجنوب افريقى واضح أن فريق كايزر شيفس متخوف من فريق الوداد وحسب ما قرأت أن التأجيل غير مقنع ولها سبب آخر الله يعلمه أظن مصر لم تقصر في حق شقيقتها المغرب ولكن لانتعجل بالامور سندعها للساعات الباقية ربما يتغير الحديث

    5
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  • البرتقالة المرة
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:01

    كنت كنسمع ناس زمان منين شي واحد كيرجع فكلامو كيقولو هدا لعب الدراري إيوا حياني الله حتا شفت إتحادات على قدها كترجع فكلامها.

    0
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  • 91kh
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:04

    اتمنى من الاتحاد المغربي ان يقيم المباراة في مدينة العيون المغربية،وانا على يقين ان جنوب افريقيا سترفض ،وانتم عارفين السبب

    10
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  • Ayoub
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:07

    لعب الدراري هذا ارتجالية جامعة لقجع وعصبة الناصري….ماكان يجب ان يؤجل اللقاء يجب ان تهزموهم بالدار البيضاء هذا هو الحل الوحيد.

    -8
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  • الفرزدق
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:10

    على الجميع ان يعلم أن قرارات مصر لا يوتق بها وخصوصا مند ان اصبحت تحت حكم السيسي الانقلابي ومن هنا ندعوا الفريق الودادي الاحمر إلى الانسحاب من هده البطولة الموبوءة لان مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار

    -2
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  • السباعي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:11

    تبين لي النية السيئة للسيسي وجنوب إفريقيا إنه المغرب يا سادة داير فيكم حالة يا عسكر فاشل.عاش الملك

    -4
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  • Hassan
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:11

    راه من المنطقي ، واش المغرب خاف من كورونا المتحول، اوبغا يسيفطوا لمصر. علاش هادوك المصريين ماشي بنادم، الله يهديكم

    14
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  • المساهم
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:19

    قرار منطقي، زعما غير المغرب لخايف على راسو من كورنا ديال جنوب افريقيا ومصر لا

    8
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  • وجدي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:21

    صراحة ومن باب الحقانية والعدل يجب على الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم أن تمنح ثلاث نقاط المباراة للنادي الجنوب أفريقي وننهي هذا المسلسل.سلطاتنا اتخذت قرارا وعلينا تحمل مسؤوليته.ودولة مصر مشكورة وافقت في الأول ولكنها أيضا أحرجت وأزعجت لما وقع تعديل آخر ومن حقها الرفض.أتمنى التوفيق للوداد ولبقية الأندية الممثلة للمغرب قاريا.

    7
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  • مصري
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:24

    غريب امر بعض المعلقين المغاربه
    مصر ارادت مساعدتكم واحتضان المباراه على أرضها ولكن عندما تغير موعد المباراه اعتذرت لظروف منها صحيه خوفا على مواطنيها كما انتم رفضتم إقامة المباراه على ارضكم وهي تخصكم خوفا على مواطنيكم
    إذا أين المشكله تريدون كل شيء على مزاجكم ومجانا
    حلال عليكم حرام على غيركم
    هذا انتهازيه َوانانيه تحبون أنفسكم بالزاف

    6
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  • مراد
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:31

    المغرب خاف من السلالة الخطيرة و رفض استقبال وفد جنوب افريقيا … و بغيتو دول اخرى تستضيف اللقاء و ماتخافش … و رديتوها مؤامرة ! تخربيق
    حل واحد عند الوداد ، تلعب دهاب و اياب عند جنوب افريقيا … ويلا بغات جنوب افريقيا !

    7
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  • متتبع
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:31

    مصروجنوب أفريقيا دائما ضدالمغرب في قضية الصحراء المغربية فمابالك في الرياضة ديما ديما مغرب ديما ديما وداد

    -2
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  • مصرى متزوج من مغربية
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:35

    الى الاخ رقم 3 (نزار) حشومة كتهضر بحال هادى الهضرة راك كتعرف مزيان الشعب المصرى من انقى وانظف الشعوب الشعب المصرى حدث ولاحرج والتاريخ والقراءن الكريم يعلم ويعى من هم الشعب المصرى رجالا ونساءا و الذى على مر الزمان والعصور كان بالمرصاد لاى غزو ياتى من اسيا او حتى اوربا تجاه شمال افريقيا وبخلاف ذلك رجاله الحمد لله هم من اقوى واشد رجال ولا ننتظر من امثالك ان تهين الشعب المصرى ولكن الاسود تم والكلاب تعوى والى عنده نقص او غيرة او حقد من انجازات الشعب المصرى يقول بحال الهضرة ديالك اى عصا تقصد ايها المحترم الاتحاد المصرى وافق على اقامة المبارة من قبل ولكن فريق كايزر رفض اللعب فى مصر هل تنتظر مننا ان نقبل كمصريين ان اشخاص مثلهم نفتح ذراعهم الينا تانى حسب رغباتهم واهواءهم فلماذا حضرتك لما توجه هذه الكلمات الى الجامعة المغربية والاجراءات الاحترازية لديكم ترفض المباراة على اساس مصر معمل تجارب للفئران خوفا من كورونا واحنا كمصريين نحب الشعب المغربى وانا تزوجت منهم ولكن اهانة المصريين خك احمر اخى .

    6
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