مصر تتراجع عن استضافة مباراة "الوداد وكايزر"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اعتذاره عن استضافة مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفس الجنوب إفريقي، وذلك بعد تغيير موعدها من الـ19 من فبراير الجاري إلى الـ28 منه.

وقال الجهاز الوصي على الكرة في مصر، عبر بلاغٍ رسمي له نشر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم لكل من الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد المغربي عن استضافة مباراة الوداد الرياضي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفا”.

وأضاف اتحاد الكرة في البلاغ نفسه: “جاء اعتذار الاتحاد المصري بسبب عدم ملاءمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم وافق في وقت سابق على استضافة المباراة المذكورة في الـ19 من هذا الشّهر على أرضية ملعب السلام بالقاهرة، قبل أن تتأجل إلى الـ28 من الشهر نفسه.

وكانت لجنة الأندية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت إعادة برمجة المباراة بين 16 و20 فبراير الجاري، ببلد محايد، من اختيار جامعة كرة القدم المغربية في أجل لا يتعدى 24 ساعة.

يُشار إلى أن مباراة الفريقين المغربي والجنوب إفريقي كانت مبرمجة السبت الماضي بملعب محمد الخامس، قبل أن يضطر “كاف” إلى تأجيلها إلى وقت لاحق، بسبب عدم سماح السلطات المغربية لفريق كايزر شيفس بدخول المغرب، تبعا الاحترازات الصحية، بفعل انتشار السلالة الجديدة من كورونا بدولة جنوب إفريقيا.