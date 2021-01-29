مصر تترشح لمنصب كبير في الاتحاد الإفريقي

نظمت سفارة مصر لدى الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا ندوة تعريفية وترويجية باستخدام وسائل الاتصال المرئية، من أجل تقديم المُرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي الدكتورة أماني أبوزيد.

وشاركت في الندوة أكثر من 40 بعثة إفريقية معتمدة لدى الاتحاد الإفريقي، وعدد من الجهات والهيئات والوكالات الإفريقية، ومنها بنك التنمية الإفريقي “والنيباد”، ورئاسة وأعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للمواصلات والبنية التحتية الإقليمية والطاقة والسياحة.

وأكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن الندوة أتاحت الفرصة أمام قيام أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، بتعريف الدول الإفريقية برؤيتها إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية إبان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد.

وركزت رؤية المرشحة المصرية على عدد من المحاور الرئيسية، منها التأكيد على دور مشروعات البنية التحتية في تحقيق الأهداف التنموية بالقارة، من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا، وتيسير النفاذ إلى مصادر الطاقة المُختلفة، والتحول إلى الرقمنة في القطاعات المختلفة؛ فضلا عن تعزيز شبكات النقل وضمان أمنها واستدامتها، والارتقاء بقطاع السياحة الإفريقية.

ويندرج ضمن المحاور أيضا إطلاق سوق الكهرباء الإفريقي الموحد، بما يحقق هدف القارة في ضمان توافر الكهرباء المطلوبة للتنمية في دول القارة من خلال شبكات الربط الكهربائي، إضافة إلى سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد الذي سييسر حركة الأفراد والسلع حول القارة، بما يسهم في إنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وحازت الرؤية التي استعرضتها المرشحة المصرية تقدير كل السفراء الأفارقة المشاركين في الندوة، حيث جددوا الإعراب عن دعمهم للمرشحة المصرية، وذلك على ضوء الخبرات والمؤهلات التي تحوزها والرؤية الفنية والإستراتيجية المتكاملة التي استعرضتها خلال الندوة.

يشار إلى أنه من المقرر اجراء انتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال أعمال الدورة العادية رقم 34 للقمة الإفريقية، التي ستعقد اجتماعاتها يومي 6 و7 فبراير 2021.