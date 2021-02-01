مصر تحتضن حوار الفصائل الفلسطينية حول السلطة

مصر تحتضن حوار الفصائل الفلسطينية حول السلطة
صورة: أرشيف
الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:35

أعلن مسؤول في حركة فتح، اليوم الاثنين، أن حوار الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة سيبدأ في القاهرة بحلول الثامن من شهر فبراير الجاري.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، في تصريح صحافي، إن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة يوم 7  فبراير.

وأضاف الرجوب: “ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس عباس، بعقول مفتوحة،من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها الشعب الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة”.

ومن المقرر أن تبحث الفصائل الفلسطينية في القاهرة آليات إجراء الانتخابات العامة، بما في ذلك ترتيبات المراقبة القضائية وإمكانية تشكيل قوائم مشتركة.

وأصدر الرئيس محمود عباس، منتصف الشهر الماضي، مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في ماي المقبل، وأخرى رئاسية شهر يوليوز القادم، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

وكان تقرير قد ذكر أنه تقرر إرجاء عقد اللقاء من 5 فبراير منتصف الشهر، في ظل ضغوط عربية وإقليمية تصر على ذهاب حركة فتح موحدة للقاء؛ من خلال إبرام صلح بين الرئيس عباس والقيادي السابق محمد دحلان.

الانتخابات العامة الفصائل الفلسطينية القاهرة حركة فتح

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • Omer Ennadi
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:44

    أثبت التاريخ انهم جميعا تجار قضيه والشعب الفلسطيني يدفع الثمن
    * 50 عام وهم بأسم القضيه متفرغون فقط لنهب اموال آبار النفط وقد جفت بالخليج

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • د autorité et argent
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:53

    اي حوار. منذ سنين وهم يتحاورون بدون نتيجة. هم يبحثون عن السلطةوالمال. هذا مايهمهم. ابحثو في غوغل و يوتوب الاملاك لعند المسؤولين الفلسطينين (محموذ عباس، المشعل، هنيية، ياسر عرفات…..) ستجدون لهم الاموال الطاءلة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة
الأحد 31 يناير 2021 - 21:22

دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة

صوت وصورة
شاب يقاوم السيدا والسرطان
الأحد 31 يناير 2021 - 15:59

شاب يقاوم السيدا والسرطان

صوت وصورة
إدانة ناشط حقوقي بالحبس
الأحد 31 يناير 2021 - 13:21

إدانة ناشط حقوقي بالحبس

صوت وصورة
نقوش مغارة الجمل نواحي بركان
الأحد 31 يناير 2021 - 10:41

نقوش مغارة الجمل نواحي بركان

صوت وصورة
لمكيمل بعد طوندونس
السبت 30 يناير 2021 - 22:16

لمكيمل بعد طوندونس

صوت وصورة
مصنع يحترق في عين عتيق
السبت 30 يناير 2021 - 21:59

مصنع يحترق في عين عتيق