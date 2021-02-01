مصر تحتضن حوار الفصائل الفلسطينية حول السلطة

أعلن مسؤول في حركة فتح، اليوم الاثنين، أن حوار الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة سيبدأ في القاهرة بحلول الثامن من شهر فبراير الجاري.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، في تصريح صحافي، إن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة يوم 7 فبراير.

وأضاف الرجوب: “ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس عباس، بعقول مفتوحة،من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها الشعب الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة”.

ومن المقرر أن تبحث الفصائل الفلسطينية في القاهرة آليات إجراء الانتخابات العامة، بما في ذلك ترتيبات المراقبة القضائية وإمكانية تشكيل قوائم مشتركة.

وأصدر الرئيس محمود عباس، منتصف الشهر الماضي، مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في ماي المقبل، وأخرى رئاسية شهر يوليوز القادم، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

وكان تقرير قد ذكر أنه تقرر إرجاء عقد اللقاء من 5 فبراير منتصف الشهر، في ظل ضغوط عربية وإقليمية تصر على ذهاب حركة فتح موحدة للقاء؛ من خلال إبرام صلح بين الرئيس عباس والقيادي السابق محمد دحلان.