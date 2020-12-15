مصنع لـ"مقاعد السيارات" يوسع استثماره بالمغرب

وقّع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الاثنين، بروتوكول اتفاق مع Michel Berthelin، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة Adient.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه “من خلال هذا الاتفاق، يُعزز الـمُصنّع الأمريكي للمُعدّات الأصلية والرائد العالمي لفرع مقاعد السيارات أنشطته بالمغرب عبر برنامج استثماري هام يتمثل في إحداث مصنع جديد لإنتاج أغشية المقاعد لفائدة زبنائها: PSA و VW وToyota”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا المصنع سيُنجز على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 24500 متر مربع وتتواجد بمنطقة تسريع التنمية الصناعية بالقنيطرة، وسيُرصد له استثمار تبلغ قيمته الإجمالية 15,5 ملايين أورو، وسيسمح بإحداث 1600 منصب شغل وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير، تبلغ قيمته 60 مليون أورو، ويتعلق الأمر بـ إلى750000 سيارة”.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن “هذا الاتفاق يتضمن إطلاق منظومة صناعية للمورّدين تتوخى تنمية سلسلة قيمة قطاع السيارات بالمغرب، كما يؤكد الاتفاق عزم المجموعة على توطين أنشطة جديدة بالمغرب تشمل بالخصوص مساند الرأس ومساند الذراعين”.

ويعتزم أيضا الـمُصنّع الأمريكي، يضيف البلاغ، “إحداث مركز تقني وهندسي بالمغرب خاص بأغشية المقاعد، لتطوير وتصميم المنتجات، وسيسمح هذا المركز التقني الأول من نوعه بالمغرب بإحداث 50 منصبا خاصا بالمهندسين”.

وصرح مولاي حفيظ العلمي، في هذا الصدد، بأن “هذا الاستثمار يعكس مدى الثقة التي يوليها مستثمرون ذوو صيت عالمي للمغرب الذي أصبح يتموقع كمنصة لإنتاج وتصدير المُعدّات والسيارات”، مؤكدا أن “هذا المشروع الكبير سيسمح بتعزيز مستوى الاندماج والقدرة التنافسية لقطاع السيارات”.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار إستراتيجية بعيدة المدى لمجموعة Adient بالمغرب، وهي تعزز القدرة التنافسية للعرض المغربي وجودة موارده البشرية.

ومن جانبه، أوضح Michel Berthelin أن “مجموعة Adient مُمتنة للمغرب لفتحه أبوابه أمامها بشكل أكبر في هذه المرحلة الثانية من تطورها، ومن شأن هذا الاتفاق أن يحفز توسعنا الطموح في إنتاج أغشية المقاعد وتطوير المهارات التقنية المرتبطة به”، مضيفا أن “المغرب، علاوة على موقعه الجغرافي الملائم، فهو يتميز أيضا بيد عاملة نشيطة، استفادت من تكوين ذي جودة نوعية”.

يُشار إلى أن “تواجُد مجموعة Adient بالمغرب يرجع إلى سنة 2018 مع افتتاح مصنعها الأول بالمنطقة الحرة الأطلسية على مساحة تبلغ 8500 متر مربع من أصل مساحة إجمالية تبلغ 18000 متر مربع، مما استلزم استثمارا بقيمة 150 مليون درهم، وتشغيل 245 شخصا حتى الآن، والمصنع الذي يعتبر أول فرع لمجموعة Adient بإفريقيا الشمالية، والمسمّى Lamination Automotive Fabrics ، متخصص في معالجة نسيج مقاعد السيارات ويزود مُصنّعي الـمُعدّات الأصلية مثل Renault و PSA و Opel و BMW و Nissan”.