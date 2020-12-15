مصنع لـ"مقاعد السيارات" يوسع استثماره بالمغرب

وقّع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الاثنين، بروتوكول اتفاق مع Michel Berthelin، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة Adient.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه “من خلال هذا الاتفاق، يُعزز الـمُصنّع الأمريكي للمُعدّات الأصلية والرائد العالمي لفرع مقاعد السيارات أنشطته بالمغرب عبر برنامج استثماري هام يتمثل في إحداث مصنع جديد لإنتاج أغشية المقاعد لفائدة زبنائها: PSA و VW وToyota”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا المصنع سيُنجز على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 24500 متر مربع وتتواجد بمنطقة تسريع التنمية الصناعية بالقنيطرة، وسيُرصد له استثمار تبلغ قيمته الإجمالية 15,5 ملايين أورو، وسيسمح بإحداث 1600 منصب شغل وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير، تبلغ قيمته 60 مليون أورو، ويتعلق الأمر بـ إلى750000 سيارة”.
وورد ضمن البلاغ ذاته أن “هذا الاتفاق يتضمن إطلاق منظومة صناعية للمورّدين تتوخى تنمية سلسلة قيمة قطاع السيارات بالمغرب، كما يؤكد الاتفاق عزم المجموعة على توطين أنشطة جديدة بالمغرب تشمل بالخصوص مساند الرأس ومساند الذراعين”.
ويعتزم أيضا الـمُصنّع الأمريكي، يضيف البلاغ، “إحداث مركز تقني وهندسي بالمغرب خاص بأغشية المقاعد، لتطوير وتصميم المنتجات، وسيسمح هذا المركز التقني الأول من نوعه بالمغرب بإحداث 50 منصبا خاصا بالمهندسين”.
وصرح مولاي حفيظ العلمي، في هذا الصدد، بأن “هذا الاستثمار يعكس مدى الثقة التي يوليها مستثمرون ذوو صيت عالمي للمغرب الذي أصبح يتموقع كمنصة لإنتاج وتصدير المُعدّات والسيارات”، مؤكدا أن “هذا المشروع الكبير سيسمح بتعزيز مستوى الاندماج والقدرة التنافسية لقطاع السيارات”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار إستراتيجية بعيدة المدى لمجموعة Adient بالمغرب، وهي تعزز القدرة التنافسية للعرض المغربي وجودة موارده البشرية.
ومن جانبه، أوضح Michel Berthelin أن “مجموعة Adient مُمتنة للمغرب لفتحه أبوابه أمامها بشكل أكبر في هذه المرحلة الثانية من تطورها، ومن شأن هذا الاتفاق أن يحفز توسعنا الطموح في إنتاج أغشية المقاعد وتطوير المهارات التقنية المرتبطة به”، مضيفا أن “المغرب، علاوة على موقعه الجغرافي الملائم، فهو يتميز أيضا بيد عاملة نشيطة، استفادت من تكوين ذي جودة نوعية”.
يُشار إلى أن “تواجُد مجموعة Adient بالمغرب يرجع إلى سنة 2018 مع افتتاح مصنعها الأول بالمنطقة الحرة الأطلسية على مساحة تبلغ 8500 متر مربع من أصل مساحة إجمالية تبلغ 18000 متر مربع، مما استلزم استثمارا بقيمة 150 مليون درهم، وتشغيل 245 شخصا حتى الآن، والمصنع الذي يعتبر أول فرع لمجموعة Adient بإفريقيا الشمالية، والمسمّى Lamination Automotive Fabrics ، متخصص في معالجة نسيج مقاعد السيارات ويزود مُصنّعي الـمُعدّات الأصلية مثل Renault و PSA و Opel و BMW و Nissan”.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هادا خبر اخر جميل جدا الاستثمار في المغرب له فايده على مملكتنا و على اكتار فرص الشغل، و خاصة في صناعة الكراسي و المغرب يعتبر من الاختصاصيين الكبار في العالم في هادا الميدان و خاصة الحفاظ على الكراسي و المناصب
جوابا على الاراء اللي ممكن تقول : علاش جل الاستثمارات الصناعية متركزة بين الدار البيضا و طنجة مرورا بالقنيطرة، الجواب هو ان هاد المنطقة قريبة للموانئ كازا و طنجة و هذا يعني تكلفة اقل على مستوى نقل البضائع من اجل تصديرها.
اللهما وفق كل من أراد الخير لهذا البلد ولهذا الشعب وزد من أمثالهم حتى نقتلع بلادنا من براثن الفقر والبطالة .
جميل.. كل المشاريع في محور طنجة-القنيطرة-الدار البيضاء…. كأن باقي المغرب محسوب على دولة اخرى، مع ان كل المواطنين يدفعون نفس الضريبة المطبقة على الجميع.. كل مرة يقنعوننا بصحة مقولة المعغرب النافع/المغرب غير النافع.
خبر جميل ودائما السيد الوزير يقوم بإستقطاب المشاريع الصناعية إلى المملكة، غير أن جانب اليد العاملة لا يؤخذ بعين الإعتبار والإنطباع الذي يعطى للمستثمر الأجنبي لجلبه هي رخص اليد العاملة، لا يعقل السيد الوزير في ظل كل التحديات اليومية والغلاء المعيشي أن نقوم بتبخيس حق العامل المغربي في جني أرباح هذه الصفقات كما على الدولة الدفاع عن حقه.
نرجوا من السيد الوزير تنوير الرأي العام الوطني عن كيفية ترشيح قيمة الرواتب للمستثمر.
Bienvenue aux investisseurs. Le Marocains sont qualifiés pour vous satisfaire.Venez nombreux !
القنيطرة تتميز ببنية تحتية جيدة تسهل على المستثمر الإستثمار بها كالطرق وتتميز بوجود شباب مؤهل ينقصها فقط ميناء كبير والذي كان سيدشن منذ 2004 لكن الرأسماليين بمدينة البيضاء لا يريدون ميناءا منافسا لميناء البيضاء .
بسم الله الرحمان الرحيم كلام السيد الوزير واقعي الى حد كبير لأنه اول وزير يسعى الى ان يكون المغرب دولة صناعية هدا يعني خفض نسبة العجز التجاري لاننا نستورد اكثر مما نصدر على المستثمرين المغاربة ان يثقوا في قدرات الاطر و الكفاءات العالية الشابة المغربية في جميع المجالات والدي ارغب ان اشير اليه أن المغرب يحتوي على وزراء وطنيون ولهم كفاءة عالية في اختصاصاتهم منهم السيد مولاي العلمي والسيد لفتيت وزير الداخلية والسيد اخنوش وزيرالفلاحة والارقام التي حققوها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الأمنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده