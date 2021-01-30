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24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
لمكيمل بعد طوندونس
السبت 30 يناير 2021 - 22:16

لمكيمل بعد طوندونس

صوت وصورة
مصنع يحترق في عين عتيق
السبت 30 يناير 2021 - 21:59

مصنع يحترق في عين عتيق

صوت وصورة
بناء يشكل خطورة منذ سنين
السبت 30 يناير 2021 - 18:58 2

بناء يشكل خطورة منذ سنين

صوت وصورة
تلقيح سكان قرى خنيفرة
السبت 30 يناير 2021 - 17:41 4

تلقيح سكان قرى خنيفرة

صوت وصورة
جنود البحرية ولقاح الجائحة
السبت 30 يناير 2021 - 15:45 1

جنود البحرية ولقاح الجائحة

صوت وصورة
تلقيح القوات المسلحة الملكية
السبت 30 يناير 2021 - 14:30 7

تلقيح القوات المسلحة الملكية