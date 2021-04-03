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جميع الاحزاب السياسية في المغرب تمارس التنويم الارستقراطي الذي لامثيل له في جميع اركان الجيش المغربي الذي يستوحي مجادلاته من رؤساء القبعات التنظيمية في جميع اشكال التضاريس الايديواوجية وتتستر بمبدأ الترتيب العرقي الذي يساوي كل الف لفطة منه جميع الموازين التاريخية المعبرة عن السلطة الشجاعة نهارا جهار ولذالك فقد يتامر اثنان على نوع من الانواع التنظيمية لهذه الاحزاب فلا يستشاط عليها غضبا وانما يتملكها الخوف السياسي من جميع ااجهات ولا تستطيع المجادلة عن قريب ولا بعيد في اي تنظيم سياسيي قح وبالتالي تصبح عرضة للتكرار والاستمرار والجثوم على الاعناق